La investigación de un magnicidio y la agudización de la crisis en Haití

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Después de semanas de silencio sobre los arrestos de sospechosos del asesinato de Moise, el primer ministro, Ariel Henry, celebró... 17.01.2022

Las declaraciones de Henry salen a la luz tras un agitado inicio de año en la pesquisa del magnicidio, con la confesión en Estados Unidos de uno de los implicados, el exmilitar colombiano Marco Antonio Palacios, y los arrestos de Rodolphe Jaar en República Dominicana, y el exparlamentario en Jamaica."Se está cerrando el círculo para los implicados en el asesinato y el primer ministro debería dejar claro si tiene relación con los organizadores o no. Sobre eso no ha hecho declaraciones, a pesar de que crece la desconfianza", dijo a la Agencia Sputnik el abogado Gregory Deschamps.ArrestosPalacios, antiguo militar colombiano, fue detenido en Jamaica en octubre y deportado el 4 de enero hacia su país natal. Sin embargo, en el vuelo de regreso las autoridades estadounidenses lo interceptaron y presentaron cargos formales en su contra.En su declaración admitió integrar el comando que asesinó al expresidente, aunque aseguró que el plan inicial era secuestrarlo.Por su parte, Jaar, exconvicto por tráfico de drogas fue apresado en la vecina República Dominicana. Aseveró que Henry mantuvo vínculos con el abogado Joseph Felix Badio, a quien la Policía señala como una figura clave en la planificación del magnicidio.Jaar admitió al periódico estadounidense The New York Times que financió con cerca de 130.000 dólares el complot del asesinato y pidió ser extraditado a Estados Unidos donde colaborará con la justicia.El sábado se conoció la aprehensión del exsenador John Joel Joseph, que ingresó a Jamaica por mar en diciembre, y desde entonces vivía de incógnito junto a su esposa y dos hijos en una comuna rural, confirmó la Policía de ese país.Los arrestos fueron promovidos por Estados Unidos, cuyo congreso dio un plazo de tres meses al Departamento de Estado para investigar el magnicidio, y establecer si alguno de los culpables tuvo una relación oficial con el Gobierno de ese país.Crisis políticaLos avances de la investigación que en Haití lleva meses paralizada sin que la justicia ofrezca razones concretas, hacen temer la agudización de la insistente crisis política, en momentos en que están en pugna varios grupos por el poder."Los arrestos y las revelaciones de la prensa hacen perder legitimidad a Ariel Henry, cuando otros grupos se encuentran presionando por el poder, y mientras las instituciones estatales son prácticamente inexistentes, con un Senado de solo 10 parlamentarios y la justicia que no funciona", dijo Deschamps a Sputnik.Esta semana, el Acuerdo de Montana, expresión de la sociedad civil, recibe las designaciones de las diversas plataformas firmantes a los puestos de presidente y primer ministro, y algunas de sus estructuras fuerzan para que el nuevo Gobierno se instale en los cargos el próximo 7 de febrero, cuando se cumplen 36 años de la caída de la dictadura.Por su parte, numerosas plataformas de la diáspora reunidas en la cumbre de Luisiana, en Estados Unidos, eligieron el fin de semana al economista Fritz Alphonse Jean como presidente del período de transición, y a Myriam Féthière en el cargo de primera ministra.Esto ocurre cuando más de 600 organizaciones sociopolíticas firmaron el acuerdo de gobernanza propuesto por el primer ministro, que tiene entre sus proyectos realizar elecciones antes de finalizar el año, aunque sin anunciar una fecha probable.Henry pidió evitar la "luchas fratricidas" por el poder y advirtió que la inestabilidad política le ha costado caro al país, sin embargo, el rejuego ya está en marcha.

