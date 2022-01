https://mundo.sputniknews.com/20220117/la-futura-agencia-espacial-espanola-cada-vez-mas-proxima-ya-no-se-puede-esperar-mas-1120384100.html

La futura agencia espacial española, cada vez más próxima: "Ya no se puede esperar más"

La futura agencia espacial española, cada vez más próxima: "Ya no se puede esperar más"

No hay en España un organismo específico que unifique trámites y coordine trabajos para que las iniciativas en materia aeroespacial puedan plasmarse en el país...

España es uno de los países integrantes de la Agencia Espacial Europea (ESA) y dispone de un tejido industrial aeroespacial pujante, donde trabajan decenas de ingenieros y científicos. La situación geográfica del territorio y las condiciones climáticas de muchas de sus zonas lo hacen idóneo para la observación del cosmos y el lanzamiento de cohetes. Pero falta un organismo público que ordene el brío de las diversas iniciativas espaciales.Satélites como los de Hispasat o Meteosat orbitan la Tierra desde hace muchos años. Más recientemente, compañías como Fossa Systems han podido colocar en el espacio sus ingenios mediante misiones de otros países. PDL Space incluso se halla ultimando un cohete de fabricación nacional. Pero los esfuerzos de estos emprendimientos no disponen de todo el apoyo institucional necesario, en el sentido, por ejemplo, de que no se pueden efectuar lanzamientos desde suelo español. La razón es la ausencia en el país de una agencia espacial propia y, sobre todo, de una norma legal que regule toda la actividad.Esta situación se produce en un contexto de una nueva carrera espacial, donde a las clásicas potencias EEUU y Rusia se unen ahora una incontenible China y también varias iniciativas provenientes del sector privado. Los usos derivados de la asimilación del cosmos son conocidos: las telecomunicaciones y todas sus aplicaciones no serían posibles sin el rendimiento de los miles de satélites que orbitan el globo terráqueo.En los últimos años, el sector aeroespacial español se ha enriquecido con la aparición de nuevas compañías y proyectos, también en las universidades. El país cuenta con algunas instalaciones, como el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Huelva), que depende del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), organismo a su vez dependiente del Ministerio de Defensa.En Teruel, su aeropuerto de almacenado y reciclado de aviones sirve también como campo de pruebas de motores de cohete de combustible líquido. La instalación está verificada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la autorización para operaciones aéreas corresponde a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).El porqué de la necesidad"La ley es necesaria, porque las entidades privadas que quieren efectuar lanzamientos necesitan una autorización. ¿Y quién la otorga? En España las competencias del espacio están distribuidas entre varios ministerios", explica a Sputnik Elisa Celia González Ferreiro, presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE).Junto con el Comité del Espacio del Instituto de Ingeniería de España (IIE), a finales de noviembre la AEDAE organizó en Madrid el I Congreso Jurídico Espacial, evento que reunió a diversas autoridades y plasmó una reivindicación de antaño: la necesidad de crear una agencia pública espacial que unifique los trámites, otorgue licencias y, sobre todo, una ley para gestionar toda actividad espacial desde el territorio nacional. El acto también contó con una mesa política. "Se invitó a PSOE, PP, UP, Vox y Cs", confirma González Ferreiro. "Vox nunca contestó, el PSOE prometió asistir, pero a última hora se apeó. Y vinieron los otros tres, que se comprometieron a apoyar la ley y la agencia".La presidenta de AEDAE recuerda que la creación de un marco legal no sería novedoso. "Hay muchos ejemplos de leyes espaciales nacionales", admite. "Pero lo bueno de esto es que no tiene color político, porque a la postre beneficia a todos: todo el mundo usa el móvil y ve la tele para ver el pronóstico del tiempo. Sin los satélites no tendríamos nada de eso. También los utilizamos para combatir los incendios o gestionar la erupción del volcán de La Palma".Necesidad imperiosaSin un marco regulador y una agencia que coordine los trabajos "estamos perdiendo oportunidades", confiesa González Ferreiro, que subraya que toda la industria espacial viene solicitando desde hace años su creación. La DGAC también avisó en su día de la necesidad de regular la actividad."Y de cara al ámbito internacional, no tener una agencia es un problema, pues a las reuniones cada vez acude una persona diferente: una vez los del CDTI [Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial], otra los del INTA, etcétera. Se trata de unificar y de que haya una sola cabeza visible, sobre todo ahora, con la creación de la EUSPA [Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial]", explica esta doctora en Derecho Internacional del Espacio."Actualmente el panorama espacial en España es de máximo interés desde el punto de vista industrial, social, político y jurídico", añade Efrén Díaz, responsable del área de Derecho Espacial del bufete Mas y Calvet, que da soporte jurídico a misiones como la que el 13 de enero puso en órbita seis psicosatélites de la compañía española Fossa Systems a bordo de un cohete de SpaceX lanzado desde EEUU. En declaraciones a Sputnik, Díaz afirma que el interés económico radica en que "el espacio se hace en la Tierra", dado que la actividad repercute en el planeta, y que la dimensión social obedece a la naturaleza de las telecomunicaciones."Internet va por cable y hay mucha fibra, cierto, pero las comunicaciones transatlánticas, marítimas y aéreas se hacen vía satélite", subraya Díaz. En su opinión, el interés ha llegado al nivel político y en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se incluye la estrategia de seguridad nacional, que contempla la creación de una agencia espacial. "Por tanto, los anuncios por parte del Gobierno ya han convergido a una norma que no supone la creación directa de una agencia espacial española, pero va en esa línea", sostiene.Los anuncios del GobiernoEl Gobierno español anunció a finales de mayo de2021 la futura creación de una agencia espacial española. El entonces jefe del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, apoyó explícitamente la iniciativa, lo cual contrastó con las dudas del propio ministro de Ciencia y Tecnología, el excosmonauta Pedro Duque, un par de meses atrás. Para cuando el I Congreso Jurídico Espacial tuvo lugar, ambos dignatarios habían sido relevados de sus cargos en juliomerced de una remodelación del Ejecutivo."Pero unos días después del Congreso, el presidente del Gobierno anunció su intención de crear una agencia", recuerda González Ferreiro. "Y en diciembre se aprobó la nueva estrategia de seguridad nacional, donde se cita claramente la necesidad de crear una agencia espacial española, aunque no se nombran fechas ni presupuesto". El optimismo de esta jurista radica también en la estrategia de seguridad aeroespacial de 2019, cuando vislumbró una "puerta abierta" para la creación de la agencia."Ahí se dice que desde Presidencia del Gobierno se pueden crear comités a través del Consejo de Seguridad Aeroespacial Nacional. Pues ya está; un comité nacional del espacio es la agencia espacial española. Al depender directamente de Presidencia del Gobierno, no hay confrontación entre los distintos ministerios, porque aunque todos participen, están todos en igualdad de condiciones dependiendo de Presidencia", asegura González Ferreiro. Según ella, la estrategia apunta al establecimiento de una ley en conformidad con los convenios espaciales, por lo que ya se puede deducir todo el articulado.Importancia estratégica"El espacio es relevante para la defensa y seguridad de la nación", explica González Ferreiro, que destaca las "fabulosas condiciones climáticas del territorio. "En Canarias no se suspendería un vuelo nunca y desde ahí puedes lanzar vuelos verticales y horizontales", afirma, convencida de que el Gobierno ya es consciente de que no puede dejar pasar una oportunidad "maravillosa" y que, por tanto, ya está creando una comisión interministerial que planifique la creación de la agencia."Así que, después del Congreso, quedó claro que ya no se puede esperar más. También está el aeropuerto de Teruel, que quiere ser puerto espacial, pero necesita licencia de operador de infraestructuras. Empieza a haber bastante demanda. Portugal ya ha aprobado su ley, su agencia y un puerto espacial en las Azores", dice, señalando de paso la necesidad de trascender la Agencia Espacial Europea (ESA)."El ministro Pedro Duque dijo que nuestra agencia era la ESA, es cierto y hemos participado en muchos programas, pero hay muchísimas más cosas aparte de la ESA, porque podríamos tener más programas o programas bilaterales con otros países o con otras agencias", asegura, poniendo el ejemplo de Italia, Francia e incluso Finlandia, todos con su propia agencia espacial. "Puedes estar en la ESA, pero hay que velar también por tus intereses y por tus estrategias nacionales".De ventanilla en ventanillaLa situación actual en España se puede resumir así: no es posible operar lanzamientos desde su territorio y, para llevarlos a cabo desde otro país, el volumen burocrático y documental es muy grande, repartido además entre varios organismos."¿Por qué no se puede lanzar desde territorio español? Porque no hay un organismo que otorgue licencias, por eso se necesita una ley que diga quién las otorga", explica González Ferreiro, aludiendo al hecho de que la compañía española Fossa Systems ha lanzado sus aparatos al espacio desde suelo estadounidense. Cuando las haya, las licencias podrán extenderse también a operadores extranjeros, apunta. "Porque hay empresas de EEUU interesadas en lanzar desde España. Se está perdiendo una oportunidad de negocio, aparte de que el caudal público entraría a la velocidad del sonido. Porque a mayor presencia y actividad de empresas, se pagarán más impuestos"."El foco se pone en la futura agencia espacial, pero el interés real está en la norma que permite regular los diferentes intereses de la actividad espacial. La función hace el órgano y no al revés", añade Efrén Díaz, que ejemplifica con la puesta en órbita a cargo de SpaceX de los seis psicosatélites de Fossa Systems el marasmo burocrático que ha sido necesario acometer."Hemos tenido que interactuar con distintas administraciones públicas; con unas para obtener los permisos de uso civil y militar, con otras para la autorización de uso del espectro radioeléctrico mediante el que entablar comunicación con los satélites". La gestión se realizó en Barcelona, con la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), con su división de comunicación satelital.Por responsabilidad jurídicaDesde el punto de vista legal, España necesita una normativa en materia espacial también para velar por el respeto de los derechos medioambientales, por ejemplo la gestión de residuos espaciales, y no tanto para distribuir las zonas de lanzamientos. "La norma no buscaría una ordenación territorial como ya hace la norma urbanística, sino establecer las autorizaciones necesarias a fin de determinar responsabilidades por los posibles daños en tierra y también en el espacio", explica Efrén García.Aparte de los daños derivados de objetos y desechos espaciales, son varias las áreas estratégicas de obligado cumplimiento legal en esta industria y para el que las empresas del sector buscan asesoramiento. Por ejemplo, la utilización de productos y tecnologías de doble uso, el espacio radioeléctrico, las licencias y autorizaciones, las áreas corporativas de las empresas, la inclusión de datos personales en las mismas y, más recientemente, todo lo vinculado al marco del llamado New Space o participación de la empresa privada.Efrén Díaz subraya la responsabilidad de los Estados y no de los particulares ante cualquier objeto que alcance y regrese de la línea Kármán, que marca la frontera del espacio. "Hay mucho que regular", insiste. "Y si no hay norma, hay inseguridad jurídica. Y si hay inseguridad jurídica, hay aversión del dinero, el dinero es cobarde".España, quinta economía de la UE, es uno de los doce países del mundo con capacidad para llegar al espacio, debe regular "las responsabilidades, competencias, atribuciones a organismos y relaciones con la industria", concluye este abogado, "en todos los niveles: puertos y aeropuertos espaciales, lanzadores, lanzamientos, puesta en órbita, gestión de órbita, reentrada en la atmósfera, aterrizaje, amartizaje o desintegración".

