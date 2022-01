https://mundo.sputniknews.com/20220117/gobierno-de-mexico-expropia-198-propiedades-por-cambio-en-ruta-del-tren-maya-1120404748.html

Gobierno de México busca expropiar 198 propiedades por cambio en ruta del Tren Maya

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

quintana roo

tren maya

méxico

La modificación fue anunciada desde el pasado 5 de enero por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció a los empresarios hoteleros un cambio en el tramo 5 norte del Tren Maya, para que el megaproyecto pase a espaldas de la zona hotelera de la Riviera Maya."Se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, o sea, no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo y para eso he comisionado, le he pedido al secretario de Gobernación que nos ayude, porque tenemos el tiempo encima y no podemos detenernos, son obras que vamos a terminar a finales del año próximo. Entonces, entre más pronto esté el trazo, mejor", declaró el mandatario.En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó este 17 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una declaratoria de causa de utilidad pública para expropiar 198 propiedades de los municipios Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos.De acuerdo con el documento, la expropiación de 2.410.107,72 metros cuadrados de propiedad privada se fundamente los artículos 27 de la Constitución Política de México; 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley de Expropiación.La Sedatu destaca que en el Plan Nacional de Desarrollo, el Tren Maya se considera un "proyecto importante de infraestructura, orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona"."La construcción y operación del Proyecto Tren Maya serán un eje articulador del desarrollo a escala regional para brincar de empleo a las comunidades, en virtud de que se crearán 715.000 nuevos empleos en el periodo 2022-2030 y que, de cada 100 personas con un empleo, 46 serán de pueblos originarios", destaca la Sedatu.De los siete tramos que conforman el Tren Maya, el tramo 5, que corre de Cancún a Tulum en dos subtramos (el norte, de Cancún a Playa del Carmen, y el sur de Playa del Carmen a Tulum) estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).El Gobierno de México estima que el Tren Maya, con una inversión de 230.000 millones de pesos (11.500 millones de dólares), será inaugurado a finales de 2023.

