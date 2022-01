https://mundo.sputniknews.com/20220117/gazprom-no-reservo-para-febrero-capacidades-para-el-trasiego-de-gas-via-polonia-y-ucrania-1120395542.html

Gazprom no reservó para febrero capacidades para el trasiego de gas vía Polonia y Ucrania

Gazprom no reservó para febrero capacidades para el trasiego de gas vía Polonia y Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía gasística rusa Gazprom no reservó capacidades del gasoducto Yamal-Europa para el trasiego de gas por el territorio de Polonia en... 17.01.2022, Sputnik Mundo

En la subasta de este 17 de enero se ofreció reservar capacidades de 89,1 millones de metros cúbicos diarios en el punto de entrada al tramo polaco del gasoducto, que es una de las principales rutas de suministro de gas a Europa para Gazprom. Sin embargo, la propuesta no fue reclamada.Anteriormente Gazprom decidió no reservar capacidades del gasoducto para diciembre, mientras que para enero reservó casi 19,3 millones de metros cúbicos de los 89,1 millones ofrecidos.Además, según la empresa húngara RBP, Gazprom no reservó para febrero capacidades adicionales del sistema ucraniano GTS en la frontera con Rusia. En total se ofrecieron capacidades adicionales de 9,8 millones de metros cúbicos diarios. Poco antes, Gazprom tampoco reservó capacidades adicionales ucranianas para enero.El gasoducto Yamal-Europa y el GTS ucraniano —junto con el gasoducto Nord Stream— es una de las principales rutas de suministro de gas ruso de tubería a los países de Europa.

