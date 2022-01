https://mundo.sputniknews.com/20220117/famosos-cuyos-largos-noviazgos-terminaron-en-matrimonios-fugaces-1120390510.html

Famosos cuyos largos noviazgos terminaron en matrimonios fugaces

El actor Jason Momoa ('Juego de tronos', 'Aquaman') se divorció de su esposa, la también actriz Lisa Bonet, tras 16 años juntos y apenas cinco años de... 17.01.2022, Sputnik Mundo

Momoa vio a Bonnet por primera vez en la década de 1980, cuando tenía 8 años. En 2005, la conoció en persona en la fiesta de un amigo común. Si bien los actores tuvieron dos hijos juntos, no se dieron el sí, quiero hasta fines de 2017. Pero a la larga el matrimonio no funcionó: se separaron en enero de 2022.Pero Momoa y Bonnet no fueron la única pareja de celebridades que se separaron tras un largo noviazgo y un corto matrimonio.Miley Cyrus y Liam HemsworthLa exchica Disney y cantante Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth se conocieron en 2009 en el set de rodaje de una película y ahí comenzó su relación. No se casaron hasta finales de 2018. En agosto de 2019, tras tan solo siete meses de matrimonio, anunciaron su separación por "diferencias irreconciliables"."Han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados con todos los animales que comparten", afirmó un representante de Cyrus.Se especula que fue la excuñada del clan Kardashian, Kaitlynn Carter, la razón de su divorcio. Pero lo más probable es que Cyrus simplemente no quería empezar una familia."¿La gente de verdad cree que mi vida es estar en casa con un maldito delantal cocinando la cena?", declaró en una entrevista con ELLE. "No me siento como la típica esposa, incluso no me gusta esa palabra", añadió.Angelina Jolie y Brad PittPitt y Jolie se conocieron durante el rodaje de la película de acción y comedia Sr. y Sra. Smith. Rápidamente empezaron a salir: luego de comenzar una relación con Jolie, Brad se divorció de Jennifer Aniston, con quien estuvo casado entre los años 2000 y 2005.Jolie y Pitt se volvieron inseparables y hasta se convirtieron en padres de seis hijos: tres biológicos y tres adoptivos. Pero no anunciaron su compromiso hasta el 2012."Los hijos nos preguntan sobre el matrimonio. Es cada vez más importante para ellos, así que es algo que tenemos que considerar", declaró Pitt en una entrevista con USA Weekend. Por su parte, Jolie reveló que en cierto momento preguntó a los pequeños si era el "pastel de boda" la razón por la que querían que se casaran "como Shrek y Fiona".Los intérpretes se casaron en 2014 en una ceremonia privada. Pero dos años después optaron por terminar la relación. La propia Jolie explicó más tarde que optó por pedir el divorcio para "el bienestar de su familia", sin dar más detalles. También confesó que todavía "sigue centrándose en la curación de sus hijos".Jim Carrey y Lauren HollyLos coprotagonistas de Dumb and Dumber estuvieron casados por 10 meses, pero pocos saben que habían mantenido una relación de varios años antes de contraer nupcias."Estuve con Jim por años, pero la gente no lo sabía: todos piensan que era un matrimonio corto, pero estuvimos juntos por mucho tiempo", declaró Holly en el programa de medianoche de George Stroumboulopoulos.Cabe recordar que si bien la icónica película vio la luz en 1994, Carrey no se divorció de su primera esposa, Melissa Womer, hasta 1995. Y en 1996, ya pasó por el altar con Holly.Jennifer Aniston y Justin TherouxLa expareja de Brad Pitt logró superar la ruptura amorosa y en 2011 empezó una relación con el actor y guionista Justin Theroux. Se comprometieron en 2012 pero no se casaron hasta agosto de 2015. No obstante, en 2017, se dieron cuenta de que eran demasiado diferentes como para seguir juntos."Jennifer y Justin se enamoraron fuerte y rápidamente, pero nunca fueron realmente el uno para el otro", confesó una fuente anónima a E! News. Subrayó que "mientras Theroux era un hípster neoyorquino al que le gustaba el estilo de vida alternativo, Jennifer llevó una vida mucho más solitaria", pero la química impidió que se dieran cuenta de estas diferencias.

