El portavoz del Kremlin 'pone al día' a la CNN

Rusia una vez más explica a EEUU las causas de su preocupaciónEn medio de las tensiones que acompañan las consultas sobre las garantías de seguridad que Moscú negoció la semana pasada con EEUU y la OTAN, la propuesta de Estonia de ubicar las tropas de despliegue rápido de la Alianza Atlántica en su territorio confirma la razonabilidad de las preocupaciones de Rusia.Así lo constató el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov: "En cuanto a las solicitudes de Estonia y de otros de emplazar contingentes adicionales (de la OTAN) en su territorio, eso prueba lo fundamentado de nuestras preocupaciones y demuestra que no somos nosotros la causa del avivamiento de la tensión", dijo a los periodistas.Preguntado sobre la posibilidad de desplegar infraestructura militar rusa en países de América Latina como Cuba o Venezuela, Peskov señaló que "estamos hablando de Estados soberanos, no lo olvidemos. Dado el contexto actual, desde luego, Rusia está pensando cómo podría garantizar la seguridad propia".En este sentido, recordemos que el 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov admitió un hipotético despliegue de infraestructura militar de Rusia en Cuba y Venezuela. "No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí", se limitó a decir Riabkov al canal de televisión RTVI. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, por su parte, advirtió de que Washington respondería de forma contundente al eventual despliegue de tropas rusas en América Latina.Sobre todos estos temas se expresó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista exclusiva al canal CNN este fin de semana. En particular, al ser preguntado por la situación en torno a Ucrania, dende presuntamente se encuentran empalzadas las tropas rusas, el vocero del Kremlin la calificó como "extremadamente difícil"."En Donbás no hay tropas rusas. Soy portavoz del Kremlin y puedo afirmarle oficialmente que no hay tropas rusas en Donbás ni en otras partes del suelo ucraniano. Pero sí que se encuentran emplazadas las tropas rusas en el territorio de la Federación de Rusia junto a las fronteras de Ucrania. Y consideramos necesario mantener emplazadas las tropas en sus posiciones de cara a una situación muy tensa y una atmósfera hostil creada por los entrenamientos de la OTAN, cazas, aviones espía, el avance de la estructura de la Alianza a nuestras fronteras. Nosotros tenemos que responder, tomar las medidas de precaución. Es por ello que mantenemos a nuestros militares en nuestro territorio que he señalado", Peskov.Asimismo, descartó la existencia de planes de invadir Ucrania, de lo que culpan a Rusia EEUU y sus socios europeos: "No estamos hablando de una acción militar, ustedes lo tienen que comprender. Nadie está amenazando a nadie con una acción militar. Sería una locura hacer eso. Pero estaremos listos para tomar medidas en contra. Entonces, si ustedes siguen diciendo 'oigan, ustedes los rusos, no vamos a tomar en consideración su preocupación, la OTAN continuará su expansión, en este momento no hay planes de aceptar a Ucrania en la OTAN, pero con el transcurso del tiempo eso sería posible, no vamos a comprometernos a dejar de emplazar armamentos en territorio ucraniano, y la estructura militar de la Alianza seguirá estando cerca de sus fronteras y con el tiempo estará más cerca todavía' Si ustedes nos dicen esto, tendremos que hacer algo, ¿dónde está la línea temporal?", se preguntó Peskov.Prensa dominante tapa con insultos las propuestas rusas de seguridad"Lo que no soporta Putin es la cercanía de democracias independientes". Según el diario español ABC, eso es lo que está en el fondo de la preocupación del jefe del Kremlin por el acercamiento de la OTAN a Rusia, donde la alianza no exlcuye la posibilidad de adherir a sus estados vecinos Ucrania y Georgia."El pulso del Kremlin no es una cuestión de seguridad externa", afirma en su artículo '¿Qué quiere Putin?' el periodista Pedro Rodríguez, quien califica la propuesta rusa sobre las garantías de seguridad como "una sospechosa lista de extravagantes demandas" del "autócrata ruso". Añade que "el Kremlin quiere básicamente que Occidente asuma su enfermiza falta de respeto a la soberanía y fronteras de sus vecinos", al insistir en que "las imposibles exigencias de Moscú han sido formuladas deliberadamente para no encontrar un entendimiento".Para comprobar la 'imposibilidad' de estas exigencias, el autor argumenta que, "de hecho, algunas de estas demandas ya han sido rechazadas por la Administración Biden y los miembros de la OTAN". Un hecho que ya lo dice todo, tal y como busca hacer creer Rodríguez.Cabe señalar que el artículo evita citar ninguno de los planteamientos rusos en concreto, sólo ofreciendo al lector su interpretación, algo que se hace además en tono insultante. Un hecho muy significativo que lo resalta también en su comentario al respecto la Embajada rusa en España. Publicó un elegante tuit donde recomienda al periódico "ofrecer en adelante a los lectores la posibilidad de formar una opinión objetiva de los hechos", lo cual, según la misión diplomática, "debe ser la tarea principal del periodismo".En este contexto, el tuit indica que "faltaban en el artículo enlaces correspondientes de los borradores de documentos sobre garantías de seguridad que Rusia ha propuesto a los Estados Unidos y la OTAN para leer también auténticos textos y no su interpretación". Y a continuación, se ofecen los links que llevan a estos borradores disponibles en la web de la Cancillería rusa.En su cuenta de Facebook, el analista argentino Christian Cirilli analiza los borradores que hizo públicos Moscú –subrayando que sus planteamientos "fueron rotundamente rechazados por su dirigencia mesiánica y guerrerista"– llegando a la conclusión de que estos documentos demuestran "la vocación pacifista rusa para resolver definitivamente esta crisis provocada por la OTAN".Enfatiza que en ambos documentos "sobresalen las palabras directas, sin eufemismos, con carácter sumamente explícito, para eliminar cualquier posibilidad de ambigüedad o vaguedad en los términos, lo que acentúa la evidente desconfianza rusa a los 'tratos de caballeros' (que no fueron tales) impulsados por OTAN/EEUU en los tiempos soviéticos, que llevaron a la constante ampliación hacia el este y a la amenaza de supervivencia de la Federación". Además, subraya que "la inclusión de Ucrania y Georgia en la OTAN significa directamente una imposibilidad de la Federación de sostener una defensa práctica de su territorio, y de alguna manera, reedita las condiciones de la Operación Barbarroja montada por los nazis en 1941".En cuanto al artículo que insta a frenar la expansión de la OTAN y evitar la incorporación a la Alianza de países del espacio postsoviético, así como la instalación en ellos de bases militares, Cirilli indica que "no es más que un intento de formalizar por escrito aquel compromiso verbal efectuado en 1991 a Mijaíl Gorbachov que fue incumplido de la peor manera en 1999 mientras se bombardeaba intensamente Serbia, el bastión pan-eslavo en los Balcanes".En este contexto, constata que "el 'Occidente Colectivo' insiste en desplegar un cerco con sus habituales métodos de acoso y amenazas", y sostiene que "así es como comienzan las guerras: cuando se agotan las palabras, cuando no se reconoce la existencia de la contraparte, cuando se afectan intereses económicos vitales y cuando se militarizan las fronteras".Argentina: el crédito del FMI "fue un salvavidas de plomo"La autocrítica que hizo el Fondo Monetario Internacional [FMI] en un reciente informe –donde reconoce el fracaso del crédito otorgado al anterior Gobierno argentino– no es más que un teatro, donde el deplorable resultado del préstamo 'stand by' de 2018 es el que se buscó, según se desprende de las palabras a Sputnik del economista Daniel Guida.Según el experto, miembro de la Fundación Pueblos del Sur, "fue un crédito totalmente excepcional y de características estrictamente políticas, cuyo destino de ninguna manera era ayudar o resolver los problemas que normalmente utiliza el FMI para las economías, sino fue para sostener políticamente al Gobierno de Mauricio Macri", en particular, para echar abajo todo el enorme trabajo que se hizo durante la gestión de Christina Fernández de Kirchner para resolver el viejo litigio con los 'fondos buitre'.Recordó que fue un 'un stand by' de 57.000 millones de dólares –"un monto que jamás se le dio en la historia del FMI a ningún país del mundo"–, "de los cuales se desembolsaron más de 44.000 millones que se tenían que devolver en tres años", algo "absolutamente imposible para cualquier economía"."Este crédito fue un salvavidas de plomo en unas circunstancias muy delicadas", subrayó Guida, al afirmar que el préstamo "fue dado violando un montón de normas, disposiciones y prácticas del FMI", al tiempo que todos "los economistas serios" advertían que "era insostenible recibir, aceptar, y ejecutar ese programa".Un programa que arruinó los logros del Gobierno antecesor al de Mauricio Macri, que "dejó a Argentina con una deuda con el FMI de cero" y "una deuda externa que ni alcanzaba al 8% del producto interno bruto [PIB]".El actual presidente argentino, Alberto Fernández, recibió el país con "una deuda externa que estaba representando más del 80% del PIB y con unas condiciones absolutamente impagables con las del FMI", concluyó Guida.Presidente argentino viaja a Rusia: ¿tendría que ver con la agresividad de EEUU?La escala en Moscú anunciada por el presidente argentino, Alberto Fernández, en el marco de su próxima gira a China, puede leerse también como una manifestación de la extrema preocupación en Latinoamérica por la clara determinación de EEUU de llevar el mundo al abismo en el afán por mantener su hegemonía global.Lo dan a entender las declaraciones a Sputnik del intelectual argentino Eduardo Luis Aguirre, quien indicó que el cerco que la OTAN está construyendo en torno a Rusia es un eslabón en la cadena de agresiones –no siempre de carácter militar– que contempla EEUU en su estrategia de la dominación mundial.En este contexto, el analista vinculó la visita a Moscú de Alberto Fernández –donde se reunirá el 3 de febrero con su par ruso, Vladímir Putin–, con el "cometido estratégico ofensivo" que está llevando Washington, donde su brazo ejecutor es la OTAN, un bloque "de características claramente ofensivas" que, a partir de los bombardeos de Yugoslavia, que se dieron "sin la autorización de la ONU", se atribuyó el papel de "un sistema de control global punitivo".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

