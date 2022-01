Cruzeiro, la última final de Ronaldo en Brasil

https://mundo.sputniknews.com/20220117/cruzeiro-la-ultima-final-de-ronaldo-en-brasil-1120412083.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Si crees que has tenido un mal comienzo de año, entérate como ha sido, hasta ahora, el 2022 de Ronaldo Luís Nazário de Lima... 17.01.2022, Sputnik Mundo

Antes de las fiestas, Ronaldo anunció con su amplia sonrisa que tomaba el control del Cruzeiro, campeón de la Copa Libertadores de América en 1976 y 1997, y primera casa del "gordo", quien hoy se mantiene como el tercer goleador histórico de la selección brasileña. Todo con un desembolso de 70 millones de dólares, que el exfutbolista comparte con el banco de inversión brasileño XP.Los 12 tantos en 14 partidos que el atacante marcó con la camiseta azul fueron un potente trampolín que a los 18 años lo lanzó al estrellato: PSV de Holanda, Barcelona y Real Madrid de España, Inter y Milan de Italia fueron los otros clubes que contaron con los valiosos servicios del delantero nacido en Río de Janeiro."Estoy muy feliz de haber concluido esta operación", dijo Ronaldo en un video publicado por el presidente del club de Belo Horizonte (centro este), Sérgio Santos Rodrigues, en el que también prometió "devolverle a Cruzeiro [lo que el club le dio al jugador] y llevarlos a donde merecen estar".Sin embargo, después del brindis, llegó la resaca.Tragedia "multimillonaria"Con el año nuevo llegó el momento de abrir las arcas del club, algo que Ronaldo había hecho hace muy poco, ya que también adquirió el 51% de las acciones del Valladolid español.Pero el panorama fue mucho más oscuro en la institución brasileña que en la capital de Castilla y León (noroeste de España). También son diferentes los tiempos de una y otra hinchada.Lo que "el zorro", como llaman al club, mostraba en la cancha, difería en un todo con su andar administrativo."Hicieron una investigación y descubrieron que los directivos sacaban dinero del club, también dejaron mucha plata en contrataciones y sueldos millonarios. Cuando la gente se quiso dar cuenta, el club ya estaba en bancarrota", resume el también editor de la plataforma digital Player's Tribune.El exatacante, por su parte, salió a explicar: "Se trata de un escenario trágico, pero tenemos que parar la sangría. El Cruzeiro es un paciente en estado grave, está en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), y estamos ofreciendo el tratamiento necesario para que salga de esa condición".Ronaldo reconoció que sería necesario tomar acciones impopulares.La primera de ellas fue la rescisión del contrato de Fabio, golero con dos décadas en el club y una de las figuras del equipo que lleva dos años en la Serie B, la segunda categoría del fútbol local, hecho que motivó una protesta de aficionados en las puertas de la institución.En suma, comenzaron a llover demandas de todo tipo, como la de Leonardo Lopes, ex entrenador de arqueros, que inició un juicio a la institución por 140.000 dólares o el exnutricionista Guilherme Gomes, que pide cerca de 217.000 dólares.Con todo, Ronaldo ha cifrado la deuda de su querido Cruzeiro en 25 millones de dólares, aunque dice que ya logró bajar el presupuesto anual a 6,2 millones, lo que aliviará la hemorragia de dinero."Hay que tener cuidado con las promesas de lo que va a aportar Ronaldo en Cruzeiro", advierte Pires. "En Belo Horizonte se preguntan cómo lo va a hacer; si este dinero va a llegar todo este año, o será poco a poco", agrega.Para colmo de males, su principal rival, el Atlético Mineiro, atraviesa el mejor momento de su historia.Posible salidaCon tantos problemas sería lógico que tú o cualquiera de nosotros se baje del barco. Incluso la prensa local se lo ha preguntado al mismo Ronaldo, quien lo reconoció como una posibilidad: "Técnicamente sí. En el contrato está esa salida"."Ronaldo va a seguir, no sabemos hasta cuándo y cómo", asegura el periodista, "pero este sueño puede convertirse en un problema. Él tiene la pasión, pero la gente de Cruzeiro, cursando su tercer año en la B, tiene la urgencia".Los problemas para Ronaldo no terminan ahí. De hecho, lo único positivo en este principio de año también fue una mala noticia: el resultado de su test para COVID-19 lo ha dejado afuera de una fecha muy especial, el Día de la Cruz y el Día del Cruzeiro, que cada 2 de enero celebra el aniversario del club.Si bien atravesar el coronavirus será para él mucho más sencillo que sortear rivales de talla internacional, son muchos los problemas que caen sobre el único carioca que no ríe en Janeiro.

