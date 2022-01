https://mundo.sputniknews.com/20220117/costa-rica-en-camino-a-la-eleccion-con-mayor-abstencionismo-en-su-historia-1120416226.html

Costa Rica en camino a la elección con "mayor abstencionismo en su historia"

El profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, Carlos Cascante Segura, afirmó a 'Telescopio' que, de cara a los comicios de febrero, el electorado "ya no responde tanto a identidades partidarias".

Costa Rica en camino a la elección con "mayor abstencionismo en su historia" El profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, Carlos Cascante Segura, afirmó a 'Telescopio' que, de cara a los comicios de febrero, el electorado "ya no responde tanto a identidades partidarias".

Este 6 de febrero, unos 3,5 millones de costarricenses están convocados a las urnas para elegir a su próximo presidente, sus dos vicepresidentes y a los 57 diputados que integrarán el Congreso para el periodo 2022-2026.La elección es atípica. En primer lugar, por estar marcada por la histórica cantidad de aspirantes presidenciales: 25. A este dato récord se suma la pandemia de COVID-19, que ha afectado las campañas de todos los candidatos.Otro signo de estos comicios en Costa Rica es la apatía con la que los electores llegarán a la primera vuelta, con un 41% de indecisos. Esta situación vaticina un probable balotaje. Para ganar en primera vuelta, es necesario obtener al menos el 40 % de los votos válidos.Las encuestas las lidera el candidato del Partido Liberación Nacional y expresidente José María Figueres (1994-1998), con un 17,2%, seguido por la representante del Partido Unidad Social Cristiana, la exvicepresidenta Lineth Saborío (2002-2006) con un 15,1%. Los dos son rostros conocidos en la política tica de las últimas décadas.El profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, Carlos Cascante Segura, señaló a Telescopio que su país "está experimentando unas elecciones muy particulares porque la pandemia ha obligado a reducir las actividades presenciales. Hay menos dinero para la campaña y lo que tradicionalmente ha sido una fiesta electoral, se ha vivido con mucha frialdad y desapego por parte del electorado".El experto afirmó además que el electorado nacional "ya no responde tanto a identidades partidarias. Estamos en un fenómeno de apatía generalizada hacia el proceso electoral que se nos viene en febrero", agregó."Esto trajo como consecuencia un aumento de la violencia familiar y delincuencial, una grave crisis con respecto al tráfico de drogas con zonas tomadas y una crisis fiscal que nos ha llevado a negociar con el FMI", diagnosticó el entrevistado.Cascante Segura sostuvo que a esta situación se debe sumar "un contexto centroamericano muy complejo, en donde el nuevo Gobierno deberá afrontar estos problemas internos y a un muy complejo contexto regional".Para el analista, como ninguno de los aspirantes llega a la presidencia a un piso de apoyo de, al menos, 25%, "salvo que pase algo fuera de lo normal, estaríamos ante una segunda ronda electoral en abril".En este marco, aclaró que la decisión de ese 41% de indecisos "pesa mucho y puede decantarse de varias formas: pueden decir que están decididos a votar pero ningún candidato finalmente los convence y terminan votando nulo"."Otra posibilidad es que simplemente no vayan a votar dado que, como ya se ha estudiado en Costa Rica, el elector empieza a resolver su voto tres días antes de emitirlo. Por lo que los datos que presentan las encuestas, 10 días antes de la elección, no se acercan a un resultado definitivo", consideró.De acuerdo con Cascante Segura, "si tomamos en cuenta este escenario, sumado al crecimiento de casos de COVID-19 por la variante ómicron, podríamos estar ante una de las elecciones con mayor abstencionismo en la historia del país, empujados por la apatía hacia los partidos y sus candidatos".

