¿Cómo mantener una relación a distancia después de un amor de verano?

Nos vamos de vacaciones, conocemos a una persona y, al terminar el descanso, debemos regresar a la vida cotidiana y separarnos del nuevo vínculo. Algunos consejos pueden ayudarte en este nuevo camino.

El resultado en toda relación de pareja depende de la personalidad de cada persona y cómo pueda o sepa manejar diferentes situaciones.Hay variables a tener en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo una relación a distancia de una pareja ya establecida que debe separarse por algún motivo, a una pareja que recién comienza sin haber tenido una convivencia previa. En ambos casos, la confianza es la base de todo.Hoy la tecnología permite tener espacios de diálogo cara a cara, combinar para mirar una película o disfrutar de juegos en línea, entre otras actividades. Pero esto no reemplaza el contacto físico. La psicóloga ecuatoriana Bertha Restrepo, coach de parejas y especializada en estos temas, nos brindó una serie de consejos para este tipo de relaciones de pareja."Pueden funcionar. Pero depende mucho de la estructura, valores, ética y moral que cada persona tiene. (...) Habría que ponerle mucho empeño, mucha fuerza. Porque el hecho de convivir con una persona, que puedan salir a comer, que te abrace, eso nutre de una manera diferente la relación", indicó la psicóloga ecuatoriana.Para estar bien con una pareja, primero uno debe estar bien con uno mismo. Ese es un tema que muchas veces cuesta asumir o preferimos no ver cuando algo anda mal en una relación.A modo de ejemplo, Restrepo mencionó que si venimos de una relación donde nuestra expareja nos engañó o nos lastimó, a veces es difícil desligarnos al empezar un nuevo vínculo con otra persona. Esto debido a que pensamos que nos va a hacer pasar por lo mismo y le cargamos con las culpas ajenas.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

