https://mundo.sputniknews.com/20220117/chilena-christiane-endler-fue-elegida-la-mejor-portera-del-mundo-1120421730.html

Chilena Christiane Endler, elegida la mejor portera del mundo

Chilena Christiane Endler, elegida la mejor portera del mundo

La chilena Christiane Endler, que milita en el Olympique de Lyon de la liga francesa femenina, es la ganadora del premio The Best de la FIFA como la mejor... 17.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-17T23:39+0000

2022-01-17T23:39+0000

2022-01-17T23:41+0000

américa latina

sociedad

⚽ deportes

francia

fifa

parís

chile

valencia

federación internacional de historia y estadística del fútbol (iffhs)

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1120420865_0:100:1080:708_1920x0_80_0_0_0a60f395782d2599c33d414129606e2a.jpg

En su tercera nominación a los premios The Best de la FIFA, la portera de la Selección Chilena femenina de 30 años, Christiane Endler, hizo verbo el popular dicho "la tercera es la vencida" al consagrarse como la mejor portera de fútbol profesional femenino del mundo.Luego de dos nominaciones previas, cuando militaba en el francés París Saint Germain, fue galardonada como mejor portera tras una espectacular temporada en el Olympique de Lyon."Estoy muy contenta por ser la primera jugadora latinoamericana en ganar este premio. Me hace muy feliz y agradezco a los que votaron por mí. Me encantaría ganar la Champions con el Lyon, es mi sueño. Y con la selección chilena podemos hacerlo mejor", sostuvo Endler luego de enterarse de la coronación.Camino a la eliteEndler vistió las camisetas de Everton de Viña del Mar y Colo-Colo en su país, donde conseguiría la histórica Copa Libertadores Femenina con el Cacique chileno en 2012.Luego del logro continental sudamericano, partió a la élite del fútbol mundial femenino, tras ser fichada por el Chelsea inglés, para luego pasar por el Valencia de España.Entre 2017 y 2021, la capitana de la Selección Chilena defendió los tres palos del París Saint Germain francés, donde fue nominada al premio 'The Best' de la FIFA en dos ocasiones. Fue incluída en el equipo sudamericano ideal de todos los tiempos, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), siendo la única jugadora no brasileña entre las 11 titulares.PalmarésEntre los títulos y premios que ha ganado a lo largo de su carrera destacan:Títulos NacionalesTítulos InternacionalesDistinciones Individuales

https://mundo.sputniknews.com/20220117/la-espanola-alexia-putellas-y-robert-lewandowski-mejores-jugadores-del-ano-para-la-fifa---1120414403.html

francia

parís

chile

valencia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, ⚽ deportes, francia, fifa, parís, chile, valencia, federación internacional de historia y estadística del fútbol (iffhs), fútbol, the guardian, copa libertadores de fútbol, fútbol femenino