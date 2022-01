https://mundo.sputniknews.com/20220117/bolsonaro-defiende-la-actual-reforma-laboral-en-brasil-frente-a-las-criticas-de-lula-1120409205.html

Bolsonaro defiende la actual reforma laboral en Brasil frente a las críticas de Lula

Bolsonaro defiende la actual reforma laboral en Brasil frente a las críticas de Lula

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro defendió la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Michel Temer en 2017, frente a las... 17.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-17T18:47+0000

2022-01-17T18:47+0000

2022-01-17T18:47+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1119952151_0:103:1977:1215_1920x0_80_0_0_7ed25030460e9ddf8a1bbd91887d3e48.jpg

Bolsonaro añadió que los derechos de los trabajadores no pueden extinguirse porque la Constitución no lo permite, y que la reforma de 2017 lo que hizo fue flexibilizar las condiciones de trabajo para estimular la creación de empleo.Hace unas semanas, Lula alabó en sus redes sociales el trabajo del Gobierno de España (gobernado por la izquierda del PSOE y Podemos) para desmontar la reforma laboral aprobada por la derecha años antes, y pidió que los brasileños estuvieran atentos a lo que ocurre en ese país europeo.La reforma laboral de Temer, muy criticada por la izquierda en su momento, no generó los puestos de trabajo prometidos y puede convertirse en uno de los temas centrales de la campaña de las elecciones brasileñas.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, jair bolsonaro