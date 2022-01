https://mundo.sputniknews.com/20220117/alerta-roja-ecuador-refuerza-medidas-para-controlar-el-avance-del-coronavirus-1120410787.html

Alerta roja: Ecuador refuerza medidas para controlar el avance del coronavirus

El Gobierno decidió postergar el inicio de las clases presenciales, en tanto enfrenta una creciente demanda de pacientes en hospitales. En otro orden, abordamos la presentación en Chile de iniciativas populares de la nueva Constitución. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ecuatoriano declaró en alerta roja a 193 de los 221 cantones nacionales por la pandemia.El país enfrenta un pico de casos de COVID-19 vinculados a la variante ómicron. Los contagios se incrementaron de 4.000 en la semana de la Navidad a más de 42.000 en la segunda semana de enero. Por esta razón se suspendieron por una semana las clases presenciales que debieron comenzar este lunes 17.El Colegio Médico de Guayas solicitó al Gobierno de Guillermo Lasso brindar "más abastecimiento de insumos para contener el momento actual de la pandemia".Un informe del Ministerio de Salud Pública nacional afirma un aumento considerable de la demanda de atención en los hospitales. El 56% de las camas de hospitalización general están ocupadas y en unidades de cuidados intensivos el porcentaje asciende a 84%.Según medios locales, entre 60% y 70% de quienes ingresan a cuidados intensivos no tienen el esquema de vacunación completo. Tenorio se refirió también a este asunto."La ciudadanía debe entender, sobre todo las personas de entre 15 y 45 años de edad, que el peligro no ha cesado. Hay que inmunizarse. (...) Justamente, las que están más complicadas son las personas que no han recibido ningún esquema de vacunación", indicó.Se espera que el COE realice un nuevo análisis de las medidas el próximo 21 de enero.Ecuador completó el esquema de inoculación a 81% de la población vacunable —equivalente a 13,1 millones de personas—. El 3 de enero, el Gobierno redujo a 50% el aforo de sus instituciones, retomando el teletrabajo parcial en las dependencias del Ejecutivo.La nación sudamericana —con un total de 17,7 millones de habitantes— superó los 614.000 casos (3.469 por cada 100.000 personas) y las 34.200 muertes desde el inicio de la pandemia.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo de Sputnik con las constituyentes chilenas constituyentes chilenas Tania Madriaga y María Rivera sobre la presentación de iniciativas populares de la nueva Carta Magna. Y además la visita del canciller argentino Santiago Cafiero a EEUU con el fin de avanzar en la negociación de la deuda con el FMI.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

