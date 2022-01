Activista trans en México acusa intento de asesinato en un live de Facebook

"Me acaban de agredir en un hotel en Portales [un barrio de la capital mexicana]. Me acuchillaron en la nuca. Me estoy sintiendo muy mal. Les pido, por favor, a la Fiscalía de Delitos de Feminicidio, que me ayuden. El hotel se llama Viana, es en el metro Portales, del lado de [avenida] Tasqueña. Por favor, me está doliendo mucho la cabeza y siento que me voy a desmayar", acusó Lane en un live desde su cuenta de Facebook.