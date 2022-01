https://mundo.sputniknews.com/20220116/grupos-de-solidaridad-con-cuba-en-eeuu-donan-15000-libras-de-leche-en-polvo-a-la-isla-1120369469.html

Grupos de solidaridad con Cuba en EEUU donan 15.000 libras de leche en polvo a la isla

Grupos de solidaridad con Cuba en EEUU donan 15.000 libras de leche en polvo a la isla

LA HABANA (Sputnik) — Grupos de solidaridad con Cuba en EEUU arribaron a la capital cubana con una donación de 15.000 libras de leche en polvo que se destinará... 16.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-16T04:50+0000

2022-01-16T04:50+0000

2022-01-16T04:58+0000

américa latina

eeuu

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106440/31/1064403194_0:0:3336:1878_1920x0_80_0_0_7bd7ffece896440a15ee070b2a275f60.jpg

En un vuelo chárter procedente de Miami, al sur de EEUU, arribaron con el donativo representantes del grupo Puentes de Amor, integrado por emigrados cubanos en ese país, junto a representantes de Code Pink, una organización no gubernamental estadounidense que lucha por la paz y la justicia social; y The People's Forum, un movimiento con sede en Nueva York."Arribamos a Cuba, con cargamento de leche en polvo para los hospitales infantiles en la Habana. El bloqueo debe de cesar; el mundo lo pide, los estadounidenses lo piden, los cubanoamericanos lo piden", publicó Puentes de Amor en su sitio de la red social de Twitter.En la ceremonia de recibimiento, estaban presentes Joel Suarez, coordinador ejecutivo del Centro Martín Luther King, y la pastora presbiteriana Izett Sama, miembro de la coordinación colegiada de esta institución cristiana.Al término de la ceremonia de entrega de la donación, la agencia Sputnik conversó con la estadounidense Medea Benjamín, líder de Code Pink, quien reafirmó las muestras de solidaridad del pueblo de EEUU hacia la isla vecina."Las medidas aplicadas por el Gobierno del presidente Joe Biden —agregó la líder de Code Pink- demuestran que a él no le interesa el bienestar del pueblo cubano, lo único que le interesa son los votos en el sur de la Florida. En cambio, el pueblo de EEUU tiene mucho más interés en el bienestar del pueblo cubano, lo vemos en las encuestas que se han hecho donde se reafirma el interés en establecer relaciones normales con Cuba".

https://mundo.sputniknews.com/20211209/bolivia-dona-a-cuba-20-toneladas-de-alimentos-y-medicamentos-1119155509.html

eeuu

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, cuba