El Real Madrid vence al Athletic y se alza con la Supercopa de España

El cuadro merengue ha logrado alzarse con la Supercopa de España tras vencer 2-0 al Athletic Club de Bilbao en un encuentro histórico que se disputó por... 16.01.2022, Sputnik Mundo

Sin duda el conjunto de Carlo Ancelotti ha comenzado el año con buen pie. No conforme con derrotar al Barcelona FC en la semifinal, ahora han logrado llevarse la copa a casa.El primer tanto lo marcó Luka Modric en el minuto 38 del encuentro gracias a una asistencia de Rodrygo, quien burló hasta a tres jugadores de la defensa vasca. Así, el croata logró llevar el esférico al arco de Unai Simón. El segundo gol vino de la mano de Karim Benzema, quien encontró un balón en el área y sacó un potente remate a puerta que pegó en el brazo de Yeray. Tras ser revisada la acción en el VAR, el árbitro llamó a un penal, que el francés logró concretar en el segundo tanto del encuentro, que Unai Simón no pudo parar.Sin embargo, Modric y Benzema no fueron los únicos protagonistas del encuentro. El paradón del portero belga Thibaut Courtois en el minuto 88 del penal cobrado por Raúl García mantuvo el marcador 2-0 a favor del conjunto merengue.Esta es la 12 ocasión en la que el Real Madrid se lleva a casa la Supercopa y la primera desde 2020. Con este resultado le arrebataron el título al conjunto vasco, que fue el ganador en la edición pasada (2021), así como en dos oportunidades más (1984 y 2015). Es, además, el primer título de la temporada. Con esto, Ancelotti celebra su primera consagración tras la temporada 2020-21, que fue la primera campaña sin títulos en más de una década del Real Madrid.

