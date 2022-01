https://mundo.sputniknews.com/20220115/salen-a-la-luz-los-requisitos-para-ser-guardaespaldas-de-los-lideres-norcoreanos-1120365651.html

Salen a la luz los requisitos para ser guardaespaldas de los líderes norcoreanos

Salen a la luz los requisitos para ser guardaespaldas de los líderes norcoreanos

Para ser parte de la llamada Unidad 974, el grupo de guardaespaldas encargado de proteger a los principales líderes de Corea del Norte, es necesario mucho más... 15.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-15T17:44+0000

2022-01-15T17:44+0000

2022-01-15T17:44+0000

internacional

corea del norte

asia

guardaespaldas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1120365572_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_3cdfa19ad51ab7d125313fbdab20398a.jpg

El medio surcoreano Daily NK ha obtenido una supuesta copia de las nuevas normas para la selección de los miembros del prestigioso grupo de protección de los altos cargos norcoreanos.Los estándares de selección cambiaron en noviembre pasado y entraron en vigencia este año, detalla el diario.El documento se divide en tres amplias secciones: "candidatos", "estándares" y "marcadores".En la primera parte se detalla que las selecciones deben centrarse en los estudiantes de último año de las escuelas secundarias, en particular aquellos de las llamadas "escuelas número 1", es decir, las mejores instituciones de su provincia, ciudad o condado.Los candidatos, según se reporta, deben ser hijos de trabajadores, agricultores o soldados. La preferencia por niños de comunidades rurales en lugar de adolescentes de regiones urbanizadas, según la fuente que filtró el documento a Daily NK, se debe a que los primeros estarían más dispuestos a hacer los sacrificios que el cargo exige.Los que se convierten en guardaespaldas de los líderes norcoreanos jamás vuelven a ver a sus familias o tienen que esperar al menos unos 13 años para hacerlo, detalla la fuente. Es más, de ser necesario, los jóvenes tienen que estar dispuestos a servir de escudos humanos para los altos cargos, es decir, dar su propia vida para defenderlos.La segunda parte del documento detalla que los candidatos deben tener 17 años de edad, un metro y 67 centímetros de altura —aunque pueden ser más bajos que esto cuando se postulan por primera vez— y tener buenas calificaciones en la escuela.Las exigencias han cambiado un poco en comparación con lo que solían ser, subraya el medio. El año pasado, por ejemplo, la altura mínima de los candidatos era de 1,63, es decir, cuatro centímetros menos.Los estándares académicos, por otro lado, han bajado y ahora permiten tres o más calificaciones de solo seis puntos (de un total de 10 posibles). Según el diario surcoreano, esto parece tener en cuenta que los estudiantes de las 'escuelas número 1' son mejores que aquellos de las escuelas comunes.En la tercera parte del documento, se destaca que los candidatos deben idolatrar al líder norcoreano Kim Jong-un, estar "ideológicamente preparados" para fallecer para protegerlo y no tener problemas en su "mentalidad política o ideológica".Además, los candidatos deben ser estudiantes ejemplares, comportarse bien, tener buena salud y cumplir con sus deberes sin quejarse, incluso en circunstancias adversas. Además, no pueden tener "impulsos nepotistas" y tener buen carácter.Según la fuente consultada por Daily NK, aunque los candidatos cumplan con todos los requisitos, todavía están sujetos a una rigurosa evaluación ideológica y personal. No es raro que estudiantes inicialmente seleccionados, terminen eliminados del proceso.

https://mundo.sputniknews.com/20190706/por-que-los-guardaespaldas-de-kim-jong-un-corren-al-lado-de-su-limusina-1087919477.html

corea del norte

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corea del norte, asia, guardaespaldas