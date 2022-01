¿Qué lleva al Pentágono a asegurar que no planea alcanzar a Rusia en armas hipersónicas?

https://mundo.sputniknews.com/20220115/que-lleva-al-pentagono-a-asegurar-que-no-planea-alcanzar-a-rusia-en-armas-hipersonicas-1120366580.html

La viceministra de Defensa de EEUU, Heidi Shyu, aseguró que su país no tiene planes para alcanzar a Rusia y China en el desarrollo de armas hipersónicas porque... 15.01.2022, Sputnik Mundo

"No me interesa participar en una carrera con China o Rusia. La carrera (...) es cuando tienes 1.000 misiles, así que necesito 1.000 misiles. Ese es un enfoque perdedor. (...) Lamentablemente, todo esto es un área clasificada", señaló Shyu a tiempo de destacar que el ámbito hipersónico sigue siendo una de las áreas prioritarias para EEUU, pero se negó a revelar si Washington está desarrollando sistemas de interceptación de estos misiles.Los expertos consideran que EEUU se ha encontrado por primera vez en una posición de rezago en el desarrollo de la defensa, esto ha permitido que Rusia y China se adelanten mucho en la tecnología hipersónica. Los analistas del portal militar y político The National Interest afirmaron que a pesar de todos los esfuerzos e inyecciones financieras, Washington sigue sufriendo solo retrocesos en este ámbito a sabiendas que las armas hipersónicas son una de las seis tecnologías emergentes y, según el Pentágono, podrían determinar el resultado de futuros conflictos.Entendiendo el retraso, el Pentágono en febrero del año pasado había anunciado la creación de una estrategia global para acelerar el desarrollo y despliegue de los hipersónicos, así como los medios de protección contra ellos.Sin embargo, la tecnología para contrarrestar las armas hipersónicas es bastante cara y difícil de aplicar por lo que EEUU necesitaría al menos cinco años más para alcanzar los logros de Rusia y China, cree el experto Yuri Knutov.Precisó que Washington apuesta ahora por naves espaciales similares a los dispositivos del sistema de alerta de misiles, que deberán detectar los lanzamientos de misiles hipersónicos.En marzo de 2021, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU presentó un informe dedicado a las armas hipersónicas, en el que se señalaba que no ha desarrollado suficientemente una serie de tecnologías necesarias para crear las armas declaradas. Por esta razón, el informe señalaba que los proyectos sobre sistemas hipersónicos podrían retrasarse.Las razones específicas del retraso, según el documento, apuntaba al programa de desarrollo del misil de crucero hipersónico AGM-183A ARRW que había retrasado las cuatro pruebas de vuelo previstas porque el programa Tactical Boost Glide, cuyo objetivo es reducir los riesgos y suministrar tecnologías de planificación para el ARRW, estaba retrasado.Incluso teniendo en cuenta la prolongada fase de preparación, el misil sigue sin rendir al máximo.Mientras tanto, Rusia ya tiene armas hipersónicas en alerta. El mismo presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el pasado 13 de octubre que el "sistema vuela a más de 20 Mach. No son solo hipersónicos, sino misiles intercontinentales... que ya están en alerta en Rusia". No obstante, subrayó que Rusia, al disponer de tal armamento, no hace un mal uso de él y no amenaza a nadie.Por el momento, Rusia cuenta con el sistema de misiles hipersónicos aerotransportados Kinzhal, el sistema hipersónico Avangard y se espera que el misil hipersónico Tsirkon entre en servicio este año.

