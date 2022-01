https://mundo.sputniknews.com/20220115/los-sombreros-favoritos-de-los-judios-son-de-sevilla-1120316043.html

Los sombreros favoritos de los judíos son de Sevilla

En cualquier rincón del mundo, sobre todo en EEUU o en Israel, la comunidad religiosa judía se rige por unas reglas estrictas que implican el uso de sombrero desde que los niños entran en la adolescencia. Muy probablemente, todos esos sombreros abombados y oscuros que pululan por Nueva York o Tel Aviv, lo sepan o no sus portadores, fueron hechos en la fábrica sevillana de Fernández y Roche.En las oficinas de Fernández y Roche calculan que la comunidad judía ortodoxa que potencialmente compra sus sombreros ronda el medio millón de personas. El cliente ortodoxo renueva su sombrero cada tres años gastando hasta 300 dólares. "Este es un negocio importante, pero no es un negocio que mueva millones de euros, por eso somos pocas las fábricas que estamos posicionadas a nivel global", explica Enrique Fernández.Pasear por la fábrica de sombreros sevillana, donde trabajan unas 50 personas, implica un pequeño tour por modas y estilos sorprendentes. "Aunque a mucha gente le sorprenda, el sombrero judío cambia bastante, está sujeto a los vaivenes de la moda, se nota en el ancho del ala, por ejemplo. En cualquier caso, trabajamos muchos segmentos diferentes", nos dice Miguel García, director general de la marca.Por cuestiones de acuerdos comerciales, García no da nombres, pero los sombreros de las marcas de moda más exclusivas e influyentes de París y del mundo también se hacen en la fábrica de Sevilla, de donde además salen los 15.000 sombreros/año de los uniformes de las azafatas de una aerolínea árabe. En todos los casos, el precio en tienda suele triplicar, al menos, el de salida de la fábrica.Las etiquetas Handmade in Sevilla, Handmade in Spain llegan a los ateliers extranjeros donde se estampa el de la propia marca. El vapor, las prensas manuales, los moldes y las máquinas de costura inundan el taller del que salen 300 nuevos sombreros cada día.¿Cuestión de gustos o de estatus?El sombrero permaneció inamovible a modas, tendencias e impulsos por siglos, dignificando a quien lo llevaba. Pero nada en la moda es eterno. Hoy por hoy, llevar sombrero es algo ligado a la personalidad, no a la costumbre. También se usa como signo de distinción, "cuando alguien lleva sombrero, la calle se abre a su paso a medida que camina", reflexiona Sasha Vitale, a cargo de la dirección comercial.Hoy, el sombrero solo forma parte de la rutina de personas como la reina de Inglaterra —que se calcula ha vestido más de 5.000 sombreros— o de quien hace alguna actividad concreta o deportiva, de los uniformes o de bohemios, que apuestan por una declaración de estilo. ¿Cómo hemos perdido nuestra corona, a qué se debe este ostracismo?La respuesta está en la historia y en la moda. Hay que echar la mirada a episodios que alteraron el devenir histórico, cómo la Revolución rusa, la Crisis de 1929, la eclosión juvenil de los 60 o aspectos más consuetudinarios como la llegada del coche a todas las clases sociales.Se trata de las mujeres de la Generación del 27, pintoras, poetas, novelistas, escultoras e ilustradoras que prescindían de sus sombreros para romper con las normas de la España de los años 20 y 30. Fueron rompedoras, transgresoras y valientes. Dos de ellas, Margarita Manso y Maruja Mallo fueron apedreadas en el centro de Madrid por pasear sin sombrero."¿Has probado alguna vez a meterte en un coche llevando sombrero?, ¡es un desastre!", comenta jocoso Fernández. La eclosión de las clases medias vino pareja en el siglo XX a la compra de coches en donde hay que quitarse el sombrero y por lo tanto, dejarlo olvidado y acabar perdiéndolo… El sombrero, atropellado de muerte, ha quedado como un reclamo estilístico más propio de las mujeres que, sin embargo, mantiene su carácter diferencial.A pesar de la pandemia y de la crisis de suministros, la fábrica de sombreros Sevilla mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años, "a futuro, creo que el sombrero perderá ese cliché de prenda clasista, las casas de moda más influyentes están optando por volver a comprarnos sombreros sin ningún ejercicio de captación o marketing por nuestra parte", señala Fernández.Sombreros de película y otros iconosPiensa en los sombreros más influyentes y acertarás: probablemente se hayan hecho en Sevilla. Las gorras de los matones de la serie Peaky Blinders, el corte más aristocrático para la familia real británica o el icónico sombrero de Indiana Jonesinfluyeron en la producción del taller sevillano, permeable a las modas.Pero ojo, la advertencia que sacamos de la visita es que comprar un sombrero por imitación no es una buena idea. "Es una prenda íntima en el sentido de que tapa la parte más importante de nuestro cuerpo, la cabeza, y acompaña al rostro: la elección del sombrero es un proceso particular", reflexiona Sasha Vitale.En el mundo, el sombrero que se fabrica en Sevilla —con fieltro de pelo de conejo— convive con otras grandes familias como el sombrero Panamá o el Tejano. A la hora de hacerte con un sombrero, más que modas, hay que mirarse al espejo y al propio día a día. "Hay que mirar la altura y el volumen corporal, el peso. Para personas altas y delgadas es bueno un ala ancha, para bajitos, una copa más alta, pero hoy llevar un sombrero es un ejercicio de personalidad, porque te convierte en una persona distinta", detalla Vitale.La tendencia del mercado es acelerar la atracción del público joven que llega a los sombreros a través de las gorras o las boinas, veremos si con el tiempo, los sombreros siguen siendo una cuestión de personalidad, o vuelven a poblar las cabezas de todo el mundo. Lo que es seguro es que seguirán siendo fabricados cada día en Sevilla.

