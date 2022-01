https://mundo.sputniknews.com/20220115/la-embajada-rusa-desmiente-palabras-de-la-casa-blanca-sobre-fecha-de-invasion-a-ucrania-1120360912.html

La embajada rusa desmiente palabras de la Casa Blanca sobre fecha de "invasión" a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La Embajada rusa en Washington calificó de bulo y presión mediática las declaraciones de la Casa Blanca sobre la fecha de una supuesta... 15.01.2022, Sputnik Mundo

Anteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, sin presentar ninguna prueba, aseguró que EEUU "determinó" el momento de la "invasión" de Rusia a Ucrania. Según ella, Moscú puede fabricar el motivo de semejante invasión."Nos fijamos en las declaraciones de los portavoces de la Casa Blanca y el Pentágono durante las sesiones informativas del 14 en enero sobre la supuesta preparación de Rusia de algún pretexto para invadir Ucrania. Los representantes de la administración ya describen en detalle los guiones de esas provocaciones, llaman a las fechas del inicio eventual de las 'operaciones'. Como de costumbre, no existe prueba alguna", denunció la embajada rusa en un comunicado en Facebook.La declaración señala que ese enfoque estadounidense "confirma la existencia de una presión informativa incesante" sobre Rusia. Según la misión diplomática rusa, se está repitiendo el mismo guion de siempre, según el cual aparece una información falsa, "la cual luego, repetida muchas veces por la prensa, se convierte en la principal fuente de información".La embajada instó en su comunicado a EEUU a enfrascarse en las garantías de seguridad, basadas en los proyectos de tratados propuestos por Rusia, y destacó que "Moscú está a favor de una solución diplomática a todos los problemas internacionales".El 14 de enero, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania declaró que los servicios secretos rusos supuestamente están preparando unas provocaciones en unidades militares, de las que quieren culpar a Kiev, sin presentar ninguna prueba.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró previamente que Rusia no atacaría a nadie.Moscú ha declarado repetidamente que no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que Kiev supere su crisis política y económica.

