El movimiento indígena de Ecuador pide amnistía para involucrados en paro de octubre de 2019

El movimiento indígena de Ecuador pide amnistía para involucrados en paro de octubre de 2019

QUITO (Sputnik) — El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, solicitó ante una Comisión del Parlamento... 15.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

indígenas

"En el levantamiento de octubre de 2019 participaron hermanos ecuatorianos de origen indígena, mestizos, blancos, montuvios [campesinos de la costa del país], en un hecho de reivindicación económica que luego lo convirtieron en un hecho político (…) Solicito la amnistía para todos los luchadores sociales, en el grupo que corresponde", dijo Iza.Iza compareció de manera virtual ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (Parlamento), cuyos integrantes iniciaron el estudio de las amnistías de las personas involucradas en el caso denominado Derecho a la Resistencia y Protesta Social-octubre de 2019.El líder indígena forma parte de un listado de 260 personas para las que el movimiento indígena presentó ante la Asamblea una solicitud de amnistía en septiembre de 2021.En contra de Iza hay dos investigaciones abiertas por la Fiscalía, por los presuntos delitos de secuestro e instigación.Durante su intervención, el dirigente indígena dijo que las protestas se dieron ante la eliminación del subsidio a la gasolina decretado por el expresidente Lenín Moreno (2017-2021), el despido de más de 23.000 trabajadores, la reducción de aranceles para adquisición de maquinaria e insumos agrícolas, entre otros aspectos.También señaló que en ningún momento se buscó la desestabilización del Gobierno, sino que se derogue el decreto ejecutivo que liberó los precios de los hidrocarburos.Agregó que el Estado criminalizó el levantamiento y lo convirtió en un delito político, por lo que los involucrados no asumirán los delitos que les imputan.A la vez, cuestionó que no hayan avanzado las investigaciones en los casos de los 11 fallecidos y los más de 200 heridos durante las protestas.La Constitución ecuatoriana otorga a la Asamblea la facultad para conceder amnistías por delitos políticos o conexos con los políticos.Estos pedidos se pueden tramitar en cualquier fase del proceso penal por lo que no es necesario que existan sentencias en firme.La Comisión de Garantías Constitucionales tiene que procesar los pedidos y presentar un informe ante el Pleno de la Asamblea.En el marco de las protestas de octubre de 2019 se cometieron actos vandálicos como la toma de pozos petroleros, secuestro a policías, quema del edificio de la Contraloría General del Estado (Quito), ataques a periodistas y medios de comunicación, entre otros.Las protestas finalizaron el 13 de octubre de ese año tras un acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena que incluyó la derogatoria del decreto que permitió el alza de los combustibles.

