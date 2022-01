https://mundo.sputniknews.com/20220115/el-cambio-climatico-obligara-a-los-japoneses-a-abandonar-una-tradicion-milenaria-1120360392.html

El cambio climático obligará a los japoneses a abandonar una tradición milenaria

El cambio climático obligará a los japoneses a abandonar una tradición milenaria

El mayor banco de Japón, MUFG Bank, empezará a cobrar a los nuevos clientes un suplemento por sus libretas de ahorro. De este modo, se unirá a las empresas... 15.01.2022, Sputnik Mundo

Según Bloomberg, los nuevos clientes del MUFG Bank tendrán que pagar 550 yenes (unos cinco dólares) al año para tener una libreta de ahorros. El banco espera que esto anime a los japoneses a empezar a utilizar los soportes de datos electrónicos. La dirección de la institución crediticia aún no ha tomado una decisión definitiva, pero está considerando seriamente introducir la nueva norma.La iniciativa del banco viene dictada por el excesivo uso del papel en las empresas japonesas. Sin embargo, la preocupación generalizada por el calentamiento global está obligando poco a poco a los líderes de la industria a abandonar los viejos hábitos en aras de la seguridad mundial. En Japón, el uso de libretas de ahorro está muy extendido junto con otra parafernalia comercial anticuada: billetes y sellos personales para firmar documentos.Los bancos tampoco se benefician de la adicción de los clientes a los documentos en papel. Durante décadas, las empresas se han visto obligadas a gastar dinero en la impresión de boletines de ahorro gratuitos y a pagar un impuesto anual de 200 yenes por cada uno de ellos, una suma que es mucho dinero dada la popularidad de los boletines de ahorro.Las medidas ya han empezado a funcionar. Según Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 9 de cada 10 clientes rechazan ahora sus libretas de ahorro, mientras que sólo 4 de cada 10 lo hacían antes de la introducción del recargo.En diciembre de 2021, Kazuhiro Takeuchi, director general de la empresa de energías renovables Japan Renewable Energy, consideraba inútil la lucha de Japón por el medioambiente. En su opinión, el Gobierno del país no está haciendo lo suficiente para cumplir sus objetivos climáticos.

