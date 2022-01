https://mundo.sputniknews.com/20220115/analista-rusia-tiene-derecho-a-tener-bases-en-otros-paises-como-las-tiene-eeuu-1120359311.html

Analista: Rusia tiene derecho a tener bases en otros países como las tiene EEUU

BUENOS AIRES (Sputnik) — Rusia tiene derecho a tener bases en otros países como las tiene EEUU, sostuvo a la Agencia Sputnik el doctor en Estudios Ibéricos y... 15.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-15T03:20+0000

2022-01-15T03:20+0000

2022-01-15T03:21+0000

defensa

rusia

eeuu

base militar

El 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, dijo que no descartaba la posibilidad de que Rusia desplegara su infraestructura militar en Cuba y Venezuela, aunque tampoco lo confirmó.Por otra parte, subrayó, durante 30 años Rusia tuvo una presencia militar en Cuba en el marco de un acuerdo bilateral entre ambos países.Dicho eso, "no creo que Cuba necesite un despliegue de infraestructura militar rusa en su territorio por dos motivos: no hay un peligro de agresión armada y el país ha desarrollado su propia doctrina militar llamada 'la guerra de todo el pueblo' para responder a una eventual invasión".Lo que Cuba necesita, dijo, son inversiones económicas y solidaridad política.Y concluyó, Cuba es un país de paz que aspira a tener relaciones normales con todas las naciones del mundo, basadas en la igualdad soberana, la reciprocidad y la no injerencia en los asuntos internos.

eeuu

2022

