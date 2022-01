https://mundo.sputniknews.com/20220115/analista-rusia-esta-en-su-derecho-y-actua-en-correspondencia-al-modo-de-eeuu-1120357398.html

Analista: Rusia está en su derecho y actúa en correspondencia al modo de EEUU

Analista: Rusia está en su derecho y actúa en correspondencia al modo de EEUU

CARACAS (Sputnik) — Rusia está en su derecho de desplegar tropas militares en países como Venezuela y Cuba, dijo a la Agencia Sputnik el politólogo y escritor... 15.01.2022

Borón se refirió así a las declaraciones del 13 de enero del viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, en las que no descartó la posibilidad de que Rusia despliegue su infraestructura militar en Cuba y Venezuela, aunque tampoco lo confirmó.Según el politólogo, Rusia es un país que ha sido sistemáticamente agredido y atacado por Estados Unidos y por la OTAN, "se le impusieron sanciones que generaron una crisis económica bastante seria".Asimismo, se refirió a que la noticia hay que ponerla en el contexto de las "durísimas negociaciones que está habiendo entre EEUU y la OTAN, y la Federación rusa".También, dijo, la OTAN incumplió las promesas que hizo cuando se produjo la desintegración de la Unión Soviética cuando movilizó tropas a la frontera rusa, por eso evidentemente tiene derecho a defenderse.Lo único que ha hecho Rusia hasta ahora, subrayó, en un gesto de gran serenidad es "poner una valla para que la OTAN no se incorpore a Ucrania porque por muchas razones Ucrania es un país que tiene un vínculo muy especial con Rusia".Es por ello que el "presidente Putin plantea un límite de lo que puede ser la expansión de la OTAN".Por último, afirmó que Rusia tiene todo el derecho a defenderse, y si ese derecho pasa por estacionar personal militar, equipos y armas en algún país de América latina que se preste a ello, porque no lo va a hacer, siempre contando con el aval de los países de la región.Más que protestar, EEUU debería cumplir con su palabra y retirar las tropas que amenazan a Rusia.Y concluyó que es absolutamente inadmisible la prepotencia imperial, "EEUU se cree con derecho de hacer lo que quiere en cualquier país del mundo, aplicar sanciones, amenazar militarmente, organizar golpes de estado, y los demás países tienen que ser pasivos espectadores de esa brutalidad de la ofensiva imperial".Sin dudas, sostuvo que si Cuba y Venezuela admiten personal y equipos militares rusos en su territorio lo hacen también porque son países que están atacados permanentemente por Estados Unidos.

