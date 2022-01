https://mundo.sputniknews.com/20220114/venden-por-336-millones-una-pagina-del-comic-que-explica-el-disfraz-negro-de-spider-man-1120310253.html

Venden por $3,36 millones una página del cómic que explica el disfraz negro de Spider-Man

WASHINGTON (Sputnik) — Por un importe récord de 3,36 millones de dólares vendió la casa de subastas Heritage Auctions una sola página de un cómic de Spider-Man... 14.01.2022, Sputnik Mundo

La página 25 de Secret Wars No. 8 —tinta sobre grafito sobre cartulina Bristol, publicada en 1984 y en excelente estado— se convirtió el 13 de enero en la página de ilustraciones originales de cómics más valiosa del mundo.El disfraz negro del Hombre Araña apareció por primera vez en uno de los capítulos anteriores de la serie, pero no tenía explicación hasta la página 25 de Secret Wars No. 8, que renovó el récord de subastas de arte cómico.La plusmarca anterior, de 657.000 dólares, la estableció en el año 2012 un dibujo de la serie The Incredible Hulk.La página 24 de Secret Wars No. 8 se vendió por 288.000 dólares en una subasta en vivo realizada en Dallas, estado de Texas, EEUU.

