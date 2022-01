Un 'coming out' de la OTAN deja boquiabiertos hasta a los más cínicos

https://mundo.sputniknews.com/20220114/un-coming-out-de-la-otan-deja-boquiabiertos-hasta-a-los-mas-cinicos-1120340677.html

La OTAN se definió a si misma como, nada más y nada menos, "una piedra angular en la difusión de la libertad y la democracia", un 'coming out' que dejó... 14.01.2022, Sputnik Mundo

"Creo que la OTAN es la instancia menos adecuada para llevar la libertad y la democracia a las demás naciones, tal y como demuestra la historia de sus intervenciones, en particular, en países como Afganistán, Irak o Libia, donde hoy por hoy podemos ver que no hay la democracia ni la libertad", indicó a Sputnik el politólogo mexicano Salvador Luna.Según el experto, la Alianza constituye un bloque militar claramente "ofensivo", entre cuyos blancos se encuentra Rusia, país que trazó sus líneas rojas al advertir a la OTAN que no tolerará sus intentos de adherir a la vecina Ucrania, ni tampoco a Georgia.

