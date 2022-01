https://mundo.sputniknews.com/20220114/rusia-vuelve-a-lanzar-duras-advertencias-a-eeuu-si-no-aprueba-garantias-de-seguridad-1120343741.html

Rusia vuelve a lanzar duras advertencias a EEUU si no aprueba garantías de seguridad

EEUU y la OTAN ignoran a Rusia, que vuelve a lanzarles una advertenciaLas negociaciones con EEUU y las dos organizaciones se celebraron en Ginebra, Bruselas y Viena, y no dieron resultados esperados. De momento las contrapartes de Moscú dejaron claro que no pueden aceptar, y por consiguiente, responder afirmativamente a las reivindicaciones de Rusia.Desde Moscú destacaron que "las negociaciones reflejan un enfrentamiento serio en el escenario mundial", mientras que la OTAN admitió que entre las partes "hay diferencias significativas" y que la discusión "no es fácil".Este viernes, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, dedicó una parte importante de su rueda de prensa anual al tema de las negociaciones sobre las garantías de seguridad que Moscú planteó por escrito a Washington y la OTAN el pasado 17 de diciembreAsí, Lavrov declaró que Rusia reaccionará si Estados Unidos se niega a aprobar las garantías de seguridad propuestas por Moscú: "Si nuestras propuestas resultan rechazadas (...) tomaremos decisiones teniendo en cuenta todos los factores, principalmente en aras de garantizar de manera confiable nuestra seguridad, dijo el canciller.Añadió que la respuesta rusa a la negativa de Washington a garantizar la no expansión de la OTAN podría ser diferente y "dependerá de las propuestas que presenten los expertos militares al presidente de Rusia", Vladímir Putin. Lavrov señaló que sólo los colegas occidentales, principalmente los estadounidenses, están obsesionados con imponer sanciones sin esperar el desarrollo de la situación.En este contexto el canciller destacó que "las perspectivas de llegar a un acuerdo sobre garantías de seguridad dependen de EEUU" e indicó que las declaraciones sobre la necesidad de celebrar consultas con los aliados son "excusas e intentos de retrasar el proceso". Apuntó asimismo, que la paciencia de Rusia se está agotando, pero Moscú sigue esperando la reacción de Occidente a las propuestas de seguridad, aunque no planea hacerlo indefinidamente:Un "coming out" de la OTAN deja boquiabiertos hasta a los más cínicosLa OTAN se definió a si misma como, nada más y nada menos, "una piedra angular en la difusión de la libertad y la democracia", un "coming out" que dejó boquiabiertos hasta a los más cínicos, dado un auténtico mar de sangre derramado –ante los ojos del mundo– por esta organización."Creo que la OTAN es la instancia menos adecuada para llevar la libertad y la democracia a las demás naciones, tal y como demuestra la historia de sus intervenciones, en particular, en países como Afganistán, Irak o Libia, donde hoy por hoy podemos ver que no hay la democracia ni la libertad", indicó a Sputnik el politólogo mexicano Salvador Luna.Según el experto, la Alianza constituye un bloque militar claramente "ofensivo", entre cuyos blancos se encuentra Rusia, país que trazó sus líneas rojas al advertir a la OTAN que no tolerará sus intentos de adherir a la vecina Ucrania, ni tampoco a Georgia.EEUU y la OTAN cargan abiertamente contra Rusia: ¿una gran guerra es inevitable?El abierto rechazo de Occidente a abandonar su estrategia de cerco militar a Rusia –tal y como demostraron las conversaciones de Moscú con EEUU y la OTAN celebradas este mes de enero– crea "una situación de graves riesgos para la paz mundial", según el intelectual español Higinio Polo.Un rechazo que deja al desnudo la ambición norteamericana de "preservar su hegemonía cada vez más débil en el mundo", donde el actuar de EEUU en suelo europeo inequívocamente apunta contra Rusia, señaló Polo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona."EEUU ha impulsado cinco oleadas de expansión de la OTAN –eso después de la desaparición del Pacto de Varsovia a finales del siglo XX–, que, además, han ido acompañadas de la instalación de su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía, mintiendo de nuevo que lo hacían para prevenir posibles ataques de Irán o de Corea del Norte –que, además, no disponen de la tecnología como para atacar ese territorio europeo–, pero que en realidad lo instalaron, obviamente, para continuar con su expansión militar, cuyo único objetivo era y continúa siendo Rusia", subrayó.El experto constató que, paralelamente, Washington abandonó "unilateralmente el Tratado de Cielos Abiertos, que posibilitaba que, tanto EEUU, como Rusia, lanzasen operaciones de inspección acordadas para aumentar la confianza entre las potencias", además de haber abandonado "también unilateralmente el Tratado INF de misiles de corto y medio alcance", un preparativo para instalar sus arsenales nucleares en Europa "con obvio destino para acosar a Moscú"."La propaganda norteamericana asusta constantemente a la opinión mundial con los supuestos propósitos agresivos de Rusia, pero lo cierto es que, quien se está acercando paulatinamente a las fronteras rusas es EEUU. En cambio, ni Rusia, ni tampoco China, llevan sus fuerzas militares a las proximidades de las fronteras norteamericanas, ni a los mares cercanos de EEUU. La política de Washington está presidida por la mentira, por la manipulación y por el intento de continuar manteniendo su hegemonía en el mundo", recalcó.Al mismo tiempo, Polo enfatizó que, basta con echar un vistazo a la historia para ver que la "agresividad" de la política exterior de EEUU "no es una novedad, sino todo lo contario".Algunos de los hechos en este sentido se abordan en el nuevo libro de este intelectual titulado 'Cita en Vladivostok', una obra que "recoge diferentes ensayos" sobre algunos de los acontecimientos más significativos de la historia del siglo XX, entre ellos "los terribles bombardeos norteamericanos que acabaron con la vida de centenares de miles de personas" en Japón."Es una de las constantes de la política exterior norteamericana, es decir, aterrorizar a países, no solamente en el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino posteriormente también. Hemos visto cómo en el escenario de Oriente Medio, EEUU ha arrasado países como Afganistán, como Irak, ha iniciado una guerra en Siria, ha colaborado en la destrucción de Libia, donde hemos visto incluso aparecer mercados de esclavos después de la agresión de la OTAN. Y todo esto, obvio, no es algo ajeno a lo que está planteando EEUU en su ansia de dominación mundial", manifestó Polo, al señalar que los temas que repasa en su libro tienen "una gran relevancia".Entre estos temas se encuentra también "uno de los ejemplos de mayor heroísmo de la población en su resistencia ante los abusos", tratándose, según el autor, de "la actuación de la población de Leningrado" durante el sitio de esta ciudad soviética por las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.Un hecho que enseña que, "entre la población, entre la gente honesta, hay una gran capacidad de resistencia y una enorme decisión también para luchar por la justicia y por la libertad en el planeta", subrayó Polo.La reina Isabel II le suelta la mano a su hijo, el príncipe AndrésEl tuit de hoy es un auténtico bombazo, y como no puede ser de otra manera, el tema es trending topic. Fue publicado en la cuenta @RoyalFamily, es decir, la familia real británica y muestra un breve mensaje, y a continuación adjunta una imagen con un texto. El mensaje es muy lacónico pero contundente: "Una declaración del Palacio de Buckingham sobre el duque de York", reza.Y en el texto de la imagen que lo acompaña se puede leer: "Con la aprobación y el acuerdo de la Reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del Duque de York han sido devueltos a la Reina. El duque de York seguirá sin asumir ningún cargo público y defiende este caso como ciudadano privado".El duque de York no es ni más ni menos que el príncipe Andrés de Inglaterra, hijo de la reina Isabel II, quien ha sido acusado de abuso sexual. De esta manera, la reina despojaba de sus títulos militares y patronatos reales al príncipe Andrés, según informó con este tuit el servicio de prensa del Palacio de Buckingham.Así, el príncipe Andrés pierde todos sus títulos militares y también tendrá que renunciar a sus funciones en los mecenazgos vinculados a la reina Isabel II, en lo que se interpreta como una primera maniobra para proteger a la monarca del impacto de un posible juicio.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

