Premio Nobel elogia el "milagro económico" de Argentina: ¿cómo se explica?

Joseph Stiglitz, economista estadounidense y premio Nobel, destacó que el Gobierno de Alberto Fernández logró un "milagro económico" en Argentina debido a la... 14.01.2022

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el 13 de enero de 2022 su Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre pasado y en el que se informa que la inflación en Argentina fue del 50,9% en 2021.Según el informe del INDEC, el aumento de los precios fue mayor en sectores como gastronomía, turismo, indumentaria, alimentos y alquileres de vivienda."A nuestro país, que tiene una inercia inflacionaria muy significativa e histórica, hay que agregarle el impacto del proceso inflacionario global que tiene que ver con la pandemia. Para dar un dato de referencia, la FAO, que es la federación de alimentos de Naciones Unidas, estima en 22% el aumento de los precios de los alimentos", dijo a Sputnik Martín Epstein, politólogo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).A partir de la gestión de Alberto Fernandez, la inflación desaceleró a 36% en 2020, pero en un marco de contracción pandémica el PBI cayó un 10%. En 2021 la inflación volvió a subir a los valores previos a la pandemia —por encima del 50%—, mientras que se estima que el PBI crecerá un 10%.Esta recuperación de la actividad económica e industrial a niveles prepandémicos fue catalogada como "milagro" por el economista estadounidense y premio Nobel Joseph Stiglitz, mentor del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, con quien el funcionario cursó un posdoctorado a su cargo en la Universidad de Columbia, Nueva York.En un artículo publicado en el portal Project Syndicate el 10 de enero, Stiglitz elogió la política de financiamiento público argentino que permitió, en un contexto de crisis económica preexistente al que se sumó la emergencia sanitaria, el pronto rebote de la economía real.Las críticas del premio Nobel de Economía fueron apuntadas al Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), por el fracaso de su política económica, y al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo de crédito que le entregó un préstamo de 44.000 millones de dólares, que no fueron usados para mejorar la crisis local y que entorpecen toda posibilidad de recuperación a largo plazo debido a los condicionamientos y plazos de vencimiento.Inflación y dólarEl alza de la inflación durante 2021 se puede atribuir a factores como el impacto de los aumentos de las commodities internacionales como las materias primas alimenticias (granos, cereales, carne), industriales (metales) y el petróleo, pero sobre todo a los factores locales que vuelven el fenómeno un mal endémico que va más allá del contexto global.Entre estos se puede mencionar la concentración de corporaciones como formadoras de precios, la especulación del mercado inmobiliario en los alquileres y el remarque de valores propios de la recuperación en los últimos meses del año, época de compras por las festividades y el inicio de la temporada de vacaciones, en los que el turismo creció entre 20 y 30% en comparación a un golpeado 2020.Los intentos del Gobierno para controlar la inflación se plasman en:"Segundo, porque las reservas netas del Banco Central —si bien es cierto que en términos de pago de deuda externa estamos en problemas— han crecido respecto a 2020, apoyado en un superávit comercial que es el más alto de los últimos cinco años junto con una cosecha récord", agregó.La inflación está acompañada de una constante presión sobre la moneda local ya que en Argentina existe un virtual bimonetarismo: las personas con capacidad de ahorro evitan el peso y recurren al dólar como reserva de valor. A esto se suma el fenómeno de fuga de divisas, por el cual estos capitales son retirados del sistema bancario local cuando hay falta de confianza y de regulación.Esto llevó a la instauración de controles sobre el tipo de cambio inaugurados durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para evitar corridas repentinas que drenan las reservas del Banco Central, como sucedió durante la gestión de tipo neoliberal de Macri, quien debió reinstalar las medidas meses antes de terminar su mandato.El Gobierno de Fernández restringió la compra de divisa extranjera para ahorro a 200 dólares mensuales —y excluyó de tal posibilidad a toda persona que recibiera beneficios de asistencia o programas de estímulo—, y sumó nuevos impuestos y limitaciones a compras con tarjeta de crédito en el exterior o de productos y servicios dolarizados.Esto generó una brecha con el dólar blue —el tipo de cambio informal y paralelo al oficial—, que es usado como referencia por el mercado de productos y servicios, y que deviene en la continuidad del aumento de la inflación a pesar de no haber tenido grandes devaluaciones.Y continuó: "Una gran devaluación no favorece a la gran mayoría y beneficia a un grupo muy reducido. Esencialmente, lo que hace es licuar salarios. Tendría un impacto en la reducción de importaciones, te ahorrarías unos dólares, pero por recesión, no por provocar un escenario de mayor equilibrio".Por último, Epstein desestimó que la alta emisión monetaria para el financiamiento por parte del Tesoro al gasto público deficitario sea el elemento determinante de la alta inflación, como aseguran la oposición y los economistas de visión liberal. "Hasta el propio FMI, que tiene una mirada ultraortodoxa, reconoce que la problemática en países como el nuestro es multicausal", dijo.Poder adquisitivo y pobrezaLa inflación es una maldición de larga data en Argentina, la que más afecta la vida de sus ciudadanos porque, si no se acompaña con políticas públicas que lo eviten, los precios suelen subir más que los sueldos y se licua la capacidad de consumo, empeora la calidad de vida y crece la pobreza.En 2007 el país cruzó el umbral de la inflación de dos dígitos anuales, en 2011 pasó a superar el 20% y se disparó a cerca de 50% en los últimos dos años del Gobierno de Macri. Desde mayo de 2018, volvió a superar el aumento de los salarios, como no ocurría desde 2002.En los últimos cuatro años los sueldos perdieron más de 20% de su poder adquisitivo, un desequilibrio que no se ha podido revertir con el cambio de Gobierno. El aumento de los precios fue muy superior a la recuperación de salarios e ingresos informales durante la primera mitad de 2021, que en promedio habían sufrido una diferencia de 3% a la baja en 2020.La caída del poder adquisitivo llevó a impactos directos en la salud de los habitantes como consecuencia, entre otras cosas, de la mala alimentación, que afecta más que a nadie a los menores: 65% de los niños y adolescentes en Argentina son pobres.La pobreza, que en el primer semestre de 2021 había mostrado un retroceso de 42 a 40%, según el INDEC, volvió a empeorar por la pérdida del poder de compra de los ingresos, por lo que cerró el año con 44%, según estimó del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA).El salario mínimo, vital y móvil en Argentina llegará en febrero de 2022 a 33.000 pesos —318 dólares al tipo de cambio oficial—, lo que representa una suba interanual acumulada del 52,7% y se espera que en marzo haya una nueva revisión.El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en noviembre de 2021 un incremento del 2,6%. Una familia de dos adultos y dos menores en edad escolar necesita 31.724 pesos (305 dólares) para no caer en situación de indigencia, según el INDEC.Para alcanzar la Canasta Básica Total (CBT), que incluye otros bienes y servicios y traza la línea de pobreza, una familia de cuatro integrantes necesita más de dos salarios mínimos: 73.918 pesos (712 dólares).La economía crece de la mano del sector industrial, que dinamiza y motoriza sectores que generan un crecimiento aún mayor, como el nivel de empleo privado, que se ha recuperado 78% de lo perdido por la pandemia."Todavía falta mucho, es un largo camino para poder volver a poner los salarios en un nivel como el de 2015, y todavía más para el empleo no registrado, que perdió 15% en 2021. La formalización y el registro de empleo es una cuestión central", recalcó Epstein.

