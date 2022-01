https://mundo.sputniknews.com/20220114/polonia-y-alemania-debaten-las-reparaciones-de-guerra-en-2022-o-2023-1120336765.html

Polonia y Alemania debatirán las reparaciones de guerra en 2022 o 2023

MOSCÚ (Sputnik) — Las conversaciones entre Polonia y Alemania sobre las reparaciones por la II Guerra Mundial comenzarán en 2022 o 2023, declaró el diputado... 14.01.2022, Sputnik Mundo

A su juicio, los ciudadanos polacos "tienen todo el derecho de indignarse por la postura de Alemania y de los políticos alemanes, quienes creen que las palabras 'pedimos perdón' o 'rogamos nos perdonen' no son suficientes para solucionar el problema".Las elecciones a la Cámara Baja polaca tuvieron lugar en otoño de 2019, los diputados se eligen por un plazo de cuatro años.Desde hace unos años, Polonia insiste en que Alemania le debe indemnizar los daños causados durante la II Guerra Mundial. Para calcular el monto de las reparaciones fue creada una comisión parlamentaria especial.Sin embargo, Berlín ha declarado reiteradamente que no piensa pagar nada porque Polonia ya recibió importantes compensaciones por parte de Alemania.Además, dice Berlín, no hay motivos para cuestionar la renuncia de Polonia en 1953 a solicitar más reparaciones por la II Guerra Mundial.

