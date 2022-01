https://mundo.sputniknews.com/20220114/novedad-en-uruguay-corredor-sanitario-para-ciudadanos-y-residentes-contagiados-con-covid-19-1120344773.html

Novedad en Uruguay: corredor sanitario para ciudadanos y residentes contagiados con COVID-19

Novedad en Uruguay: corredor sanitario para ciudadanos y residentes contagiados con COVID-19

Un decreto permite el ingreso de estas personas para realizar el aislamiento en su hogar y recibir tratamiento médico, en tanto el país marca récord de contagios. En otro orden, abordamos el encuentro de Iván Duque y Pedro Castillo en Colombia. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Los connacionales uruguayos y los residentes contagiados con coronavirus que deseen ingresar al país deberán hacerlo en vehículo particular, y además cumplir con el régimen de aislamiento social preventivo según el Ministerio de Salud Pública.El nuevo decreto es una alternativa excepcional al implementado en el país sudamericano desde julio de 2020. Hasta el momento, Uruguay permitía el ingreso al territorio a quienes cumplieran con medidas sanitarias como la acreditación de un resultado de COVID-19 negativo.El jerarca se refirió a los requisitos que establece la disposición decretada, tanto para el cuidado de las personas con el virus como para evitar poner en riesgo la salud colectiva.Por otra parte, el viceministro destacó la ocupación turística del país en plena temporada de verano. Llegaron más de 167.000 extranjeros desde mitad de diciembre y se superaron las expectativas de la cartera."Los análisis deben hacerse de acuerdo con las expectativas previas. Si tenemos en cuenta lo que pensábamos 30 días atrás, los resultados son más que satisfactorios, con el ingreso de turistas en general y argentinos en particular, con nivel económico medio y alto que tienen estadías más prolongadas que años anteriores", consideró Monzeglio.En tanto, la nación atraviesa una nueva cifra récord de contagios desde el comienzo de la pandemia, con más de 65.000 activos. Por otro lado, esta semana se comenzó a vacunar a niños de 5 a 11 años.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el politólogo peruano José Alejandro Godoy sobre la reciente visita del presidente Pedro Castillo a Colombia, donde fue recibido por el anfitrión Iván Duque.Y además, una conversación con Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, sobre las acusaciones al Gobierno de Nayib Bukele sobre el presunto espionaje a periodistas, activistas y políticos opositores con el software Pegasus.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

