Nicolás Maduro asegura que las elecciones regionales fueron "perfectas" en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — Las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre en Venezuela fueron "perfectas", consideró el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... 14.01.2022, Sputnik Mundo

Sin embargo, reconoció que no lograron la victoria en el estado venezolano de Barinas (oeste), donde resultó electo el 9 de enero el gobernador opositor, Sergio Garrido."No se nos dio la victoria, por ahora en Barinas, vendrán nuevas circunstancias, por ahora Barinas tiene un nuevo gobernador que se llama Sergio Garrido y le he dado todo mi apoyo institucional y político..", explicó.Es la primera vez en 23 años que Barinas no está dirigido por un representante de la Revolución Bolivariana.El nuevo gobernador se impuso al candidato oficialista, el excanciller Jorge Arreaza, quien quedó segundo en la votación.Garrido, de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) resultó electo con el 55,36% de los votos a principios de enero en una elección repetida luego de que en los comicios regionales de noviembre fueron anulados después de que el candidato opositor Freddy Superlano se encontraba inhabilitado.

