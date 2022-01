https://mundo.sputniknews.com/20220114/la-pandemia-obliga-a-los-ecuatorianos-a-modificar-su-dieta-diaria-1120353264.html

La pandemia obliga a los ecuatorianos a modificar su dieta diaria

QUITO (Sputnik) — La pandemia del COVID-19 cambio muchas cosas, entre ellas los hábitos alimenticios de muchos ecuatorianos. Varias familias, ante la pérdida o... 14.01.2022

Antes de la pandemia, Revelo podía mantener a sus dos hijos, de 12 y 16 años, "sin lujos, pero bien", procurando darles una alimentación balanceada; ahora los enlatados son parte de su dieta y en forma más habitual de lo que ella quisiera."Imagínese: abro dos latas de atún, pico un poco de tomate, cebolla lo mezclo con arroz o con papas y tenemos una comida que nos llena, por un precio racional y no tengo que ir a cada rato a la tienda por víveres. Evito así exponerme al virus o exponer a mis hijos", dice Revelo mientras cose un pantalón en una máquina que heredó de su madre.2020. Lo más duroEn 2020 la vida se complicó para esta mujer, pues en medio de la pandemia casi no tuvo clientes. Gracias a unos pocos ahorros y a lo que conseguía "haciendo una pijama, arreglando un vestido, o hasta tejiendo bufandas", más la ayuda de su hermano, pudo mantener el hogar.El 2021 mejoró el panorama, pues se reactivó la demanda por su trabajo, sobre todo en las festividades navideñas, aunque no a los niveles previos, pues, según cuenta, después de la dura experiencia de la cuarentena del 2020 todo el mundo piensa dos veces antes de gastar su dinero.Revelo es parte del grupo de ecuatorianos y probablemente de miles de personas alrededor del mundo que, de la noche a la mañana, debieron cambiar sus hábitos alimenticios como consecuencia de la pandemia del COVID-19.Mayor pobrezaUn estudio sobre la seguridad alimentaria en tiempos de COVID-19 del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) reveló una mayor pobreza en áreas urbanas y en hogares con jefatura femenina en Ecuador.Partiendo de una encuesta en dos provincias, el estudio encontró mayor frecuencia de pérdida de ingresos y de perceptores de ingresos en las áreas rurales, y mayor vulnerabilidad en las áreas urbanas, especialmente en la provincia costera de Los Ríos (oeste), debido a la mayor proporción de hogares con bajos ingresos y a que el número de perceptores promedio fue menor al mínimo necesario para cubrir el costo de la canasta básica.En el área urbana, el mayor impacto de la pandemia en cuanto a pérdida de ingresos se observa en los hogares más pobres.Existe además un mayor efecto de la pandemia sobre hogares con jefatura femenina en el área urbana de Guayas (oeste), y se presume mayor impacto sobre las mujeres al haber mayor frecuencia de reducción de ingresos y de pérdida de perceptores de ingresos entre hogares con niños menores a cinco años.El gasto de ahorrosEl estudio determina que en Ecuador los hogares enfrentaron la pandemia principalmente gastando ahorros y realizando cambios en la dieta: consumiendo menor cantidad de carne, pescado, frutas y verduras frescas, y aumentando el consumo de envasados.Guillermo Morales, dueño de una tienda de abarrotes, comenta a esta agencia que en lo más duro de la pandemia, en el 2020, los productos enlatados, como maíz, frejol y atún, fueron los más demandados, por tener un mayor tiempo de vida y también por su precio, frente a los productos frescos, aunque también se vendía mucho el arroz, que siempre ha sido parte de la dieta diaria de los ecuatorianos.Con la implementación de la vacunación y el relajamiento de la ciudadanía ante la pandemia, los consumidores poco a poco están volviendo a sus antiguos hábitos, dicen los expertos, aunque parte de la población sigue consumiendo un importante porcentaje de enlatados.

