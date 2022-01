https://mundo.sputniknews.com/20220114/la-otsc-descarta-injerencia-de-las-fuerzas-de-paz-en-los-asuntos-internos-de-kazajistan-1120346329.html

La OTSC descarta injerencia de las fuerzas de paz en los asuntos internos de Kazajistán

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de paz, enviadas a Kazajistán por la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), no intervinieron en los asuntos... 14.01.2022, Sputnik Mundo

internacional

kazajistán

organización del tratado de la seguridad colectiva (otsc)

protestas en kazajistán (2022)

Indicó que la OTSC organizó la interacción tanto con las autoridades como con las fuerzas de seguridad locales, y "se sentía" que la misión contaba con el apoyo."Los propios pacificadores que llegaron a Kazajistán con esta urgencia, tenían claro que van a un país amistoso y que no van a hacer la guerra, sino garantizar la paz y la seguridad", subrayó.Agregó que las fuerzas de paz tampoco participaron en operaciones que supusieran el uso de fuerza, pues no hubo tal solicitud por parte de las autoridades del país.Zas calificó de oportuno el despliegue de las fuerzas de la OTSC en el país centroasiático que, trabajando en la protección de objetos grandes, permitieron a las fuerzas nacionales encargarse de la gestión de la crisis.La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.Más tarde las protestas se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, la ciudad más grande de la república.Las autoridades del país declararon la emergencia nacional hasta el 19 de enero y lanzaron una operación antiterrorista. Según datos de la ONU, cerca de 1.000 personas resultaron heridas.Entre los agentes del orden, según el Ministerio del Interior kazajo, hubo 17 muertos y más de 1.300 heridos.El 5 de enero, el presidente Kasim-Yomart Tokaev aceptó la dimisión del Gobierno y asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional. En la primera reunión de este órgano Tokaev caracterizó la situación como un intento de socavar la integridad del Estado kazajo e informó que pidió ayuda a la OTSC "para eliminar la amenaza terrorista".La OTSC respondió de inmediato a su solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.Al día siguiente, el presidente Tokaev declaró que los terroristas, algunos llegados del exterior, seguían oponiendo resistencia y dio la orden de eliminar a aquellos que no deponían las armas.El 13 de enero, la OTSC dio por concluida su misión de paz en Kazajistán y procedió a una retirada gradual que se completará en diez días.

kazajistán

kazajistán, organización del tratado de la seguridad colectiva (otsc), protestas en kazajistán (2022)