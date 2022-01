https://mundo.sputniknews.com/20220114/eeuu-prohibe-a-barcos-mexicanos-ingresar-a-sus-puertos-por-pesca-ilegal-1120351718.html

EEUU prohíbe a barcos mexicanos ingresar a sus puertos por pesca ilegal

El Gobierno de Joe Biden anunció restricciones contra las embarcaciones de México para evitar la pesca ilegal en aguas estadounidenses. 14.01.2022, Sputnik Mundo

A partir del 7 de febrero de 2022, los barcos pesqueros que porten la bandera mexicana no podrán atracar en los puertos del país norteamericano por haber violado las normas de actividad económica marítima.De acuerdo con un informe emitido por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), México recibió una certificación negativa por actividades de pesca ilegal en aguas estadounidenses y de captura incidental de tortugas marinas, que son especies en peligro de extinción.La decisión de Estados Unidos se deriva de la detección de "pesca ilegal, no declarada y no reglamentada" durante 2019, así como del informe 2021 de la NOAA al Congreso de ese país, en el cual se determinó otorgar certificación negativa a México. La Administración de Biden también reconoció que existe un "continuo fracaso en la lucha contra las actividades pesqueras no autorizadas de los barcos pequeños, también llamados lanchas, en aguas estadounidenses".La noticia se da a conocer en medio de las crecientes tensiones que existen entre ambos países por el comercio de automóviles eléctricos. El Gobierno mexicano ha insistido en que Estados Unidos desalienta la competencia regional en la industria automotriz, al interpretar erróneamente algunas normativas del T-MEC.Por ello, solicitó la instalación de un panel de solución de controversias para exigir que Estados Unidos no beneficie la exportación de los vehículos cuya mayor cantidad de piezas provenga de su territorio.

