https://mundo.sputniknews.com/20220114/corea-del-norte-dispara-un-misil-no-identificado-1120310889.html

Corea del Norte dispara un proyectil no identificado

Corea del Norte dispara un proyectil no identificado

SEÚL (Sputnik) — Corea del Norte realizó el lanzamiento de un proyectil no identificado, en lo que supone su tercera prueba de armas en menos de diez días... 14.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-14T05:56+0000

2022-01-14T05:56+0000

2022-01-14T06:20+0000

internacional

corea del norte

asia

misiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107239/41/1072394197_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_7f19f02a67a04fd72f4d9fc81714174d.jpg

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no proporcionó aún los detalles del lanzamiento.La Guardia Costera de Japón declaró que podría ser un misil balístico. Ha instado a las embarcaciones que se encuentran en el mar a que tengan precaución y no se acerquen al objeto en caso de que caiga al agua.El 11 de enero, Corea del Norte efectuó el lanzamiento de un presunto misil balístico sobre el mar de Japón (mar del Este) que llevó a las autoridades de aviación estadounidenses a suspender temporalmente los vuelos en la costa oeste del país.La agencia de noticias norcoreana KCNA publicó al día siguiente que fue un misil hipersónico. Según el diario Rodong, la ojiva planeadora del misil remontó su trayectoria tras recorrer 600 km y ejecutó una maniobra de giro brusco de 240 km antes de golpear el blanco designado en el mar a una distancia de 1.000 km.El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur estimó en un principio que el proyectil recorrió más de 700 km, se elevó a una altitud máxima de 60 km y alcanzó la velocidad Mach 10 en una de las etapas del vuelo. Más tarde aclaró que ello no significa que el misil tuviera esa velocidad durante el vuelo libre.Según los medios norcoreanos, la prueba del 11 de enero fue presenciada por el dirigente de la nación, Kim Jong-un.El 5 de enero, el país realizó una prueba de misil supersónico que, según la Guardia Costera japonesa, cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

https://mundo.sputniknews.com/20220105/este-es-el-plan-de-japon-para-defenderse-de-los-misiles-hipersonicos-1120017751.html

corea del norte

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corea del norte, asia, misiles