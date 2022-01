https://mundo.sputniknews.com/20220114/arqueologos-descubren-un-juego-de-mesa-de-4000-anos-de-antiguedad--fotos-1120318771.html

Arqueólogos descubren un juego de mesa de 4.000 años de antigüedad | Fotos

Un equipo de arqueólogos del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea y el Ministerio de Patrimonio y Turismo de Omán ha hallado un tablero grande de 4.000... 14.01.2022, Sputnik Mundo

Los arqueólogos hicieron el descubrimiento mientras investigaban el desarrollo de los asentamientos en uno de los rincones menos estudiados de Omán: los valles montañosos del norte de la cordillera de Hajar. Su objetivo más reciente fueron los asentamientos de la fase Umm An Nar de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro II, situados cerca del pueblo de Ayn Bani Saidah.Allí encontraron una torre y desenterraron pruebas de una fundición de cobre, fue entonces cuando descubrieron el juego de mesa de piedra. Según los investigadores, estos juegos de mesa se utilizaban durante la Edad de Bronce en los centros económicos y culturales."Los hallazgos de este tipo son raros, pero se conocen ejemplos de una zona que va desde la India, pasando por Mesopotamia, hasta el Mediterráneo oriental. El ejemplo más famoso de un tablero de juego basado en un principio similar, el de las tumbas de Ur", dijo el arqueólogo Piotr Bielinski refiriéndose al cementerio real de Ur, un yacimiento arqueológico en Irak.El asentamiento donde fue hallado el juego de mesa incluye al menos cuatro torres: tres redondas y una angular, aunque una de las torres redondas no era visible en la superficie a pesar de tener 20 metros de diámetro y solo pudo ser descubierta durante las excavaciones.Los arqueólogos continúan estudiando la función de estas estructuras que han sido encontradas en muchos yacimientos de Umm An Nar, donde se trabajaba el cobre.

