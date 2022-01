https://mundo.sputniknews.com/20220114/amlo-defiende-los-remedios-caseros-contra-covid-19-y-asi-reaccionan-las-redes-1120306796.html

AMLO defiende los remedios caseros contra COVID-19 y así reaccionan las redes

AMLO defiende los remedios caseros contra COVID-19 y así reaccionan las redes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que remedios como la miel con limón o pomadas como el vaporub sí contribuyen a sobrellevar la... 14.01.2022, Sputnik Mundo

El mensaje que envió el mandatario mexicano para hablar sobre su recuperación ha generado múltiples reacciones en redes sociales entre sus simpatizantes y detractores. En un video, López Obrador reconoció que sólo ha tomado paracetamol y defendió el uso de remedios caseros y pomadas como el vaporub y los tés de miel con limón para tratar la sintomatología provocada por la variante ómicron del coronavirus. "Esta variante del COVID no tiene la letalidad ni la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada Delta. Esta variante produce síntomas muy leves. Es el equivalente a una gripe. No tuve un tratamiento especial", agregó. Ante estas declaraciones, usuarios de redes sociales apoyaron y criticaron al mandatario, quien se contagió de COVID-19 por segunda ocasión en lo que va de la pandemia. Hubo quien reconoció que las palabras de López Obrador le recordaron a su infancia. Sin embargo, también aparecieron críticas hacia sus consejos contra la enfermedad. Este usuario ironizó escribiendo que no se trata de una broma del presidente. Tampoco faltaron los señalamientos más severos hacia el discurso de López Obrador, como este usuario que lo tildó de insensible debido a que en México han muerto más de 300.000 personas a causa del coronavirus. En cambio, otros usuarios se tomaron con humor el mensaje del mandatario al asegurar que este tipo de remedios caseros no están hechos para quienes padecen diabetes, una enfermedad que padece 1 de cada 6 mexicanos, según la Federación Mexicana de Diabetes. López Obrador recordó que nunca está demás recibir una caricia cuando se está enfermo de COVID-19, un comentario que también levantó memes y todo tipo de reacciones en Twitter. Hubo también quien se tomó con gracia el precio de las pruebas de coronavirus, ante lo cual, dijeron, la mejor opción es un ungüento de vaporub, cuyo precio no rebasa los 100 pesos (unos 5 dólares) en farmacias. Según las autoridades, con corte al 12 de enero de 2022, se registran en México 4.214.253 casos acumulados de COVID-19 y 300.764 muertes.De acuerdo con estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, México es el quinto país con mayor cantidad de muertes por COVID-19, con 300.574 defunciones. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos; el segundo, Brasil; el tercero, India, y el cuarto, Rusia.

méxico, covid-19, andrés manuel lópez obrador, coronavirus