A un hombre se le encoge el pene tras padecer coronavirus y los médicos explican la razón

A un hombre se le encoge el pene tras padecer coronavirus y los médicos explican la razón

Un hombre estadounidense ha relatado que tras haber contraído coronavirus, su pene se encogió unos cuatro centímetros, lo que afectó su "autoconfianza en la... 14.01.2022, Sputnik Mundo

En un podcast denominado How to Do It, un hombre que prefirió permanecer en el anonimato relató que su pene antes estaba por encima del promedio, pero tras contraer el coronavirus se encogió y no volvió a recuperar su tamaño original.El temor del hombre no es infundado, ya que un estudio sobre los síntomas del coronavirus y sus efectos duraderos realizado por el University College London, ha demostrado que alrededor del 5% de los hombres sufrieron una "disminución del tamaño de los testículos/pene", mientras que alrededor del 15% experimentaron una pérdida de la erección."Es cierto que tener disfunción eréctil conduce a un encogimiento. Tienes este período de tiempo en el que el pene no se estira (...) está recibiendo toda esta sangre completa en él y eso puede conducir a la cicatrización del pene y su encogimiento", dijo en el podcast la uróloga estadounidense, Ashley Winter, del sistema de atención médica Kaiser Permanente de California.Sin embargo, algunos farmacéuticos creen que la disminución de tamaño del miembro masculino se puede tratar con los mismos medicamentos que se usan para tratar la flacidez no deseada, incluido viagra.

