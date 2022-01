7 supermodelos que decidieron cantar y lo hicieron

Gisele Bündchen cantó la canción All Day and All of the Night de la banda británica de los años 60 The Kinks especialmente para el video de H&M, y cantó y tocó la guitarra para las fragancias de Chanel. A diferencia de otros, Bündchen no se detuvo en la música en este punto. Publicó repetidamente videos en Instagram con la interpretación de varias composiciones con una guitarra en un formato amateur.