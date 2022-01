https://mundo.sputniknews.com/20220113/suecia-declara-que-determina-su-propia-politica-de-compromiso-con-la-otan-1120289596.html

Suecia declara que determina su propia política de compromiso con la OTAN

Suecia declara que determina su propia política de compromiso con la OTAN

ZÚRICH (Sputnik) — Suecia determinará su propia política de seguridad y decidirá sobre la cooperación con organismos internacionales, incluida la OTAN, declaró... 13.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-13T18:01+0000

2022-01-13T18:01+0000

2022-01-13T18:01+0000

internacional

otan

suecia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109089/90/1090899001_171:0:1750:888_1920x0_80_0_0_7d4cdf7f6b3d423d7bfeee7fda96e5f9.png

"El orden europeo de seguridad no es negociable. En Suecia determinamos nuestra propia política exterior y de seguridad y con quién cooperamos", afirmó el ente recordando la declaración de la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, y en respuesta a las declaraciones de políticos estadounidenses y europeos sobre la posibilidad de que Suecia se una a la OTAN.Subrayó que "la ley internacional se debe respetar y cumplir y esto incluye el derecho de cada país de determinar independientemente su propia política en el ámbito de la seguridad".El comentario se publicó seguido a la conversación telefónica de Andersson con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y el secretario general de la Alianza Jens Stoltenberg.Stoltenberg declaró que Suecia y Finlandia en gran medida corresponden a los estándares de defensa de la Alianza y en caso de que tomaran una decisión política correspondiente podían unirse a la OTAN.Antes la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, también informó que EEUU estaría dispuesto a abordar con Finlandia y Suecia su eventual adhesión a la Alianza.Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el jueves que Rusia no entendía cómo la OTAN podía llamarla a la distensión y tener a la vez planes de ampliarse.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12; también se debate el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.

https://mundo.sputniknews.com/20220112/poco-a-poco-la-otan-succiona-a-suecia-y-finlandia-1120219391.html

suecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otan, suecia, europa