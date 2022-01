https://mundo.sputniknews.com/20220113/senado-de-eeuu-rechaza-proyecto-de-ley-para-sancionar-a-gasoducto-nord-stream-2-en-15-dias-1120298418.html

Senado de EEUU rechaza proyecto de ley para sancionar a gasoducto Nord Stream 2 en 15 días

WASHINGTON (Sputnik) — El Senado de EEUU rechazó el proyecto de ley del senador republicano Ted Cruz que impondría sanciones en un plazo de 15 días a las... 13.01.2022, Sputnik Mundo

El Senado de los EEUU no logró obtener los 60 votos necesarios para aprobar la legislación.Los funcionarios de la administración de Biden estuvieron en el Capitolio esta semana presionando contra el apoyo al proyecto de ley debido a la preocupación de que podría comprometer la cooperación entre EEUU y los socios europeos en las primeras conversaciones de seguridad con Rusia.Nord Stream 2 es un gasoducto de dos ramales de 1.230 kilómetros, con una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos al año, que va desde la costa rusa hasta Alemania, pasando por el mar Báltico.La ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, dijo, en una entrevista a la emisora RBB, que el Nord Stream 2 no debe ser parte del conflicto entre EEUU y Rusia en torno a Ucrania.El 13 de enero, Viena fue sede de un encuentro del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que estuvo centrado en el análisis de las propuestas de seguridad planteadas por Moscú a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a EEUU a fines de 2021.En estas se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.EEUU, por su parte insiste en que no permitirá que nadie frene la política de puertas abiertas de la OTAN.La propuesta de Rusia también se trató en las negociaciones de EEUU y Moscú en Ginebra los días 9 y 10 de enero y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12.

