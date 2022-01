https://mundo.sputniknews.com/20220113/rusia-otan-un-callejon-sin-salida-porque-eeuu-asi-lo-quiere-1120291918.html

Rusia-OTAN: ¿un callejón sin salida porque EEUU así lo quiere?

Las negociaciones por la seguridad entre Rusia y la OTAN quedan en punto muerto. Armamento ruso: ¿salvavidas de Argentina ante un peligro que se avecina?..

Callejón sin salidaAllí es donde se encuentran las negociaciones sobre seguridad entre Rusia y la OTAN, de acuerdo al viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, quien a su vez deploró el rechazo por parte de EEUU a aceptar las propuestas clave sobre las garantías de seguridad que Moscú presentó el pasado mes de diciembre.Muestra de ello son las negociaciones del Consejo Rusia-OTAN que tuvieron lugar este miércoles en Bruselas, en las que la delegación rusa no recibió garantías de que el bloque no captará nuevos miembros en el futuro, en particular, Ucrania y Georgia.En tanto, varios de los llamados medios "main stream" de EEUU afirmaron que las consultas convocadas por iniciativa de Moscú se deben exclusivamente al problema de Ucrania a la que Rusia "planea invadir". El jefe de la delegación rusa, el vicecanciller Alexandr Grushkó, comentó en rueda de prensa al término de la reunión del Consejo Rusia-OTAN qué lugar ocupó en esta cita con representantes de los 30 países de Alianza Atlántica el tema de Ucrania:"He leído la declaración del [secretario de Estado de EEUU] señor Blinken que no puede haber ni una palabra sobre Ucrania en ausencia de Ucrania. No obstante, nuestros socios [de la OTAN] han debatido hoy el tema de Ucrania durante hora y media de un total de cuatro horas que duró la reunión. Así es la realidad. Es así cómo hemos abordado a Ucrania. Pero vuelvo a subrayar: la amenaza para Ucrania es la misma Ucrania, más nadie", zanjó Grushkó.Pese a que ambas partes coinciden en la conveniencia de dialogar, los hechos muestran que EEUU y la OTAN aún no están dispuestos a responder al planteamiento de Moscú: no sólo no quieren dar a Rusia las garantías por escrito del compromiso de parar la ampliación de la OTAN, sino que han ofrecido a Suecia y Finlandia de hacerlos miembros de la alianza de manera exprés, tampoco responden adecuadamente a la propuesta sobre el emplazamiento de misiles en el este Europa por parte de la alianza que representan una amenaza para Rusia, ni a lo referido a los ejercicios militares que la OTAN lleva a cabo junto a las fronteras de Rusia."Oímos declaraciones de la OTAN de que se expandirá aún más. Oímos declaraciones de representantes estadounidenses que invitan a la OTAN a nuevos países; me refiero a Finlandia, a Suecia. Oímos declaraciones de algunos países de la OTAN que exigen aumentar el número de contingentes en su territorio; me refiero a algunos de los Estados bálticos", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov y a continuación se preguntó: "¿Qué necesitamos para desescalar en este contexto?".Armamento ruso: ¿salvavidas de Argentina ante un peligro que se avecina?El enorme potencial que tiene Argentina para convertirse en una gran potencia en la producción de energía limpia –sobre todo de hidrógeno verde–, no sólo traería beneficios a la nación suramericana, sino también crearía riesgos para su seguridad, dado el atractivo de sus recursos energéticos, según el analista Pedro Ezequiel Cersosimo.Un riesgo procedente, antes que nada, de los países más desarrollados que son los que más necesitarán de esta fuente de energía limpia, con lo cual es de extrema importancia para Argentina encontrase en buena forma militar, apuntó el experto bonaerense, al señalar que, a juzgar por los hechos, el país está avanzando en equiparse bien ante este desafío.Entre los temas más concretos en este sentido, resaltó las gestiones para la adquisición de vehículos blindados Guaraní de fabricación brasileña, así como las destinadas a fortalecer la capacidad submarina.Pero los pasos más importantes en esta dirección son los que se están dando para la compra de cazas hipersónicos rusos MiG-35, subrayó Cersosimo, quien se mostró convencido de que este contrato sí se dará.Según sus palabras, a ello apuntan hechos como la solicitud realizada de manera formal por la Fuerza Aérea Argentina para realizar un análisis técnico y comercial de estas aeronaves de combate, así como el reciente viaje a Rusia del secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa de Argentina, Francisco Cafiero, donde, entre otras actividades, visitó la planta que produce estos aviones."Imagínese ser una potencia en materia de generación de energía verde sin armas: nos van a comer. No es una cuestión de si, o tal vez: nos van a comer", subrayó Ezequiel Cersosimo, al citar los numerosos casos de países agredidos por sus vastos recursos energéticos.En esta línea, el analista también expresó la esperanza de que Buenos Aires explore la compra de misiles balísticos hipersónicos rusos Kinzhal, así como unidades de su avanzado sistema antiaéreo S-500 Prometei, algo que contribuiría, además, a defender la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.Desahucios en España: ¿sin luz al final del túnel?Los desahucios regresan a España tras las fiestas navideñas, donde el país entero quedó estremecido por el caso de un matrimonio octogenario que corre el peligro de acabar en la calle."José Manuel, de 78 años, y su mujer, María, de 82 años, es un matrimonio que ha vivido su historia de amor en el barrio madrileño de Carabanchel. Ahora, tras haber pasado 54 años en la misma casa, en su hogar, van a ser desahuciados", se lee en el portal de Onda Cero. Algo que ocurre, "no por impago, sino como resultado de un juicio plagado de irregularidades y sin opción a recurrir", añade el diario El Salto, subrayando que "pagaban religiosamente su alquiler mensual y los gastos de comunidad anual".El medio recoge los testimonios de José Manuel, quien denuncia, entre otras cosas, que la jueza dio muy poca oportunidad a su abogada de intervenir durante el juicio, ignorando asimismo la situación de vulnerabilidad del matrimonio: él jubilado y único perceptor de ingresos, y María con una minusvalía de movilidad.Gracias a la resonancia en la prensa, así como a una concentración organizada por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, "la comisión judicial ha decidido finalmente suspender de forma temporal los dos desahucios", señala la agencia Europa Press, comunicando que "el vecino de 78 años y su mujer firmaron un contrato de renta antigua en 1968", pero, al fallecer la propietaria, el mayor de los herederos decidió echarles a la calle. La notica informa, además, que "se iba a ejecutar el lanzamiento sin alternativa habitacional", y que "sólo se ha dado un mes más de plazo".Por su parte, el portal elDiario.es indica que el sindicato también se movilizó en apoyo a Verónica Tejero, de 32 años, que lleva viviendo 10 años en un piso situado "a 15 minutos a pie" del que ocupan José Manuel y María, y que ahora el propietario, un fondo de inversión, se niega a negociar un alquiler de mercado o la compra del piso, a pesar de que esta mujer está dispuesta a pagar, dado que ahora tiene trabajo.El fondo se niega incluso a darle un precio a Verónica, lo cual, sostienen desde el sindicato, es porque únicamente quieren el piso para especular con él y hacer negocio a costa de echar a las personas. En este sentido, denuncian que el caso de esta mujer es un ejemplo de los miles de desahucios de personas que los bancos consideran como 'no vulnerables', y que se han incrementado en la actual crisis.Estos hechos ocurren en toda España. Por ejemplo, a tan solo cuatro días de que empezaran las fiestas de Navidad, un gran despliegue policial ejecutó en Barcelona la orden judicial de desalojo contra un hombre sin recursos, Carlos, y su madre, de 72 años. El desahucio se materializó "tras tirar abajo la puerta de la vivienda por parte de efectivos de la policía catalana", escribe el dairio Público, al agregar que la expulsión "se ha realizado pese a que la familia se había amparado en la ONU en una carta que habían enviado a esta organización, la cual había sido aceptada".A su vez, el portal de noticias Nius denuncia la violación de la moratoria antidesahucios por la pandemia, en vigor hasta el 28 de febrero. Tal y como se lee en el portal del Gobierno de España, "si te encuentras en situación de vulnerabilidad económica, no te pueden desahuciar". Se añade que, "para saber si te encuentras en situación de vulnerabilidad debes cumplir" con una serie de requisitos, entre ellos "haber pasado a estar en una situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%".Entre las víctimas de desahucios se encuentran también trabajadores del sector de la salud, un hecho lleno de cinismo, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias pandémicas. Así es el caso de Eva Perdomo de 46 años, quien vive con su madre de 81 y sus tres hijos de 8, 11 y 15 años. Cuando se decretó la pandemia, su madre se enfermó, y Eva tuvo que dejar de trabajar como sanitaria, por lo cual perdió el sustento para toda su familia.El Diario de Avisos escribe que "la madre de Eva está operada de corazón y durante la pandemia sufrió cáncer". "En ese momento, Eva también vio cómo esta situación le pasaba factura a su estado físico. Relata que se le infartaron las manos y que sufrió un aneurisma que le deja sin conocimiento si está sometida a mucha tensión", indica el medio, al tiempo que en el portal de la Cadena COPE se señala que, ante estas circunstacias, el propietario de la casa "optó por la vía judicial para llevar a cabo un desahucio".En este contexto, se depositan muchas esperanzas en la Ley de Vivienda que, según dijo a la agencia EFE la ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se aprobaría en el próximo Consejo de Ministros del 18 de enero. Una ley que que calificó como "esperada".Año 'nuevo viejo'En Rusia, la noche del 13 al 14 de enero la mayoría vuelve a celebrar la llegada del Año Nuevo. La explicaión es muy sencilla. Y es que antes de la revolución bolchevique de octubre de 1917, Rusia usaba el calendario juliano, que tenía una diferencia de 13 días respecto al gregoriano que regía en el resto de Europa.Durante el período zarista, la diferencia entre los dos calendarios no creaba ningún problema en las relaciones internacionales. Sin embargo, las nuevas autoridades bolcheviques se fijaron en que el correo enviado desde Rusia llegaba a Europa antes de la fecha estampada en los sobres y decidieron arreglar la situación.El 14 de febrero de 1918, se emitió un decreto "con el objetivo de establecer en Rusia el mismo cálculo de tiempo con otras culturas", y el país cambió al calendario gregoriano. No obstante, la comunidad ortodoxa rusa no aceptó este calendario y continuó siguiendo 'el viejo estilo'.De aquí que la celebración de la Navidad en Rusia se celebra el 7 de enero [13 días más tarde que en el mundo occidental], y el misterioso 'Año Nuevo viejo' —la Nochevieja 'al estilo viejo'–, el 14 de enero. Así, los rusos gozan de privilegio de celebrar la Navidad el 25 de diciembre y el 7 de enero, el Año Nuevo, el 1 de enero, y en su "segunda edición", el día 14.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

