'Merengues' y 'culés': ¿por qué se llama así a los hinchas del Real Madrid CF y del FC Barcelona?

'Merengues' y 'culés': ¿por qué se llama así a los hinchas del Real Madrid CF y del FC Barcelona?

En España los apodos con los que se suele nombrar a los equipos de fútbol y sus seguidores son variados y su origen data de antaño. Normalmente atañen a la... 13.01.2022, Sputnik Mundo

Tras su enfrentamiento en las semifinales del torneo de la Supercopa de España, en el que el Real Madrid venció en la prórroga por 2-3 al Barça asegurándose así su pase a la gran final, no está de más recordar el origen etimológico de los apodos que reciben tanto sus plantillas como las hinchadas.Como en tantos otros, en el país ibérico es normal referirse a las colectividades asociadas al mundo del fútbol, fundamentalmente los hinchas de los equipos, mediante sobrenombres. Son apelativos cariñosos a menudo asociados al color de la indumentaria reglamentaria de los jugadores. En muchas ocasiones, se extienden también a los propios equipos.Por ejemplo, los del Atlético de Madrid son los colchoneros; los del Osasuna, los rojillos; los del Levante, granotas; y los del Getafe, azulones. Pero también hay excepciones. Los del Espanyol de Barcelona son los pericos, debido a que en los años 20 un semanario aseguraba que solo iban a ver suspartidos "cuatro gatos" al antiguo campo de Sarriá, justo en un momento en que eran muy populares una tiras cómicas que se llamaban El gato Perico. Los del Athletic de Bilbao son los leones, en alusión a la garra del equipo y al santo que da nombre a su estadio, San Mamés, que fue arrojado a los leones por los romanos. O los del Valencia, los ches, dado que che es una expresión coloquial muy utilizada en la región.En cuanto a los dos clubs más importantes del país, el Real Madrid CF y el FC Barcelona, los motivos de sus apodos difieren entre sí. Si el mote del conjunto madrileño, merengues, debe tal denominación al color blanco de sus uniformes y la extiende también a sus hinchas, el del equipo barcelonés, culés, se refiere a una parte del cuerpo humano y no suele vincularse tanto al conjunto de los jugadores, antes referido como azulgrana o blaugrana (en catalán) y en consonancia con su histórica indumentaria.Un poco de historiaPara comprender el origen de la palabra catalana culé hay que remontarse a las primeras décadas del siglo XX, entre 1909 y 1922, cuando el FC Barcelona disputaba sus partidos en un estadio situado en la calle Industria (actual c/ París) de la ciudad condal.La instalación tenía una capacidad para apenas 6.000 espectadores, que se apretujaban a lo largo de unas gradas distribuidas en dos pisos. El estadio se llenaba hasta los topes cuando se jugaban partidos importantes, por lo que muchos aficionados terminaban encaramándose al muro que rodeaba al estadio y sentándose en él. De espaldas a la calle Industria, la estampa que se veía desde esta era una hilera de gente cuyos traseros sobresalían ligeramente por el muro, cosa que no pasaba desapercibida para los viandantes. Y como en catalán culo se dice cul y culones culers, esta última palabra acabó por perder la r en el terreno coloquial, pasando a popularizarse como culés.De ahí la costumbre de llamar así a los hinchas del Barça y de paso también a la plantilla. Es decir, su origen etimológico refiere una parte del cuerpo y atañe a un sentido jocoso, pero no peyorativo.¿Merengue como color o como cualidad?Respecto al apelativo de la hinchada del Real Madrid CF, en principio la razón de llamar merengues tanto a ella como al equipo obedece a una cuestión cromática: el blanco raso del uniforme de los jugadores. Tal denominación surgió poco después de fundarse el club en 1902 y alude al color del popular dulce, por lo común de forma aovada y de color blanco, hecho con claras de huevo y azúcar y cocido al horno, según define la Real Academia de la Lengua Española (RAE).Sin embargo, el mote del equipo capitalino, y por ende de su hinchada, pudo también deberse a otros motivos asociados. Y tampoco es el único sobrenombre que se maneja en la actualidad. El caso es que las hemerotecas registran en la prensa escrita el calificativo de merengue ya en 1916, cuando en una crónica del Heraldo de Madrid se relataba la dureza de un partido entre el Madrid CF (el rey Alfonso XIII le concedió el título de Real cuatro años después) y el Athletic Madrid.En esa crónica se criticaba la "falta de práctica" para disputar encuentros de esa naturaleza y se recordaba que algunos aficionados se referían al equipo como "Merengue FC", en alusión a una presunta falta de consistencia. Posteriormente, en 1920, otra publicación, Madrid-Sport, calificó a un jugador como "merengue" y también a todo el equipo.Vikingos e indios como motes 'outsiders'En años más recientes, también se acude al sustantivo vikingos para aludir al Real Madrid y su hinchada. Aunque fue el diario británico The Times el primero que lo utilizó para describir la etapa triunfante del club en los años 50 y 60 en la que arrasaban a todos sus rivales, en la actualidad adquiere un tono más bien peyorativo, sobre todo desde otras hinchadas.El término de alguna manera se relaciona con la ubicación al norte de la capital de su estadio y antigua Ciudad Deportiva, sobre todo en comparación con la de su archirrival Atlético de Madrid, cuyo antiguo campo, el Vicente Calderón, se situaba al sur, junto al Río Manzanares. El Atlético y sus aficionados también son denominados indios desde la época de finales de los 70, porque en la plantilla predominaban entonces futbolistas mexicanos y sudamericanos.La situación contrastaba con el predominio de jugadores del centro y norte de Europa en el Real Madrid. Así que los vikingos, blancos del norte, eran los enemigos futbolísticos de los indios, del sur y al lado del río. La mascota del Atlético se llama Indi y a veces sus aficionados se pintan la cara y se ponen plumas en la cabeza.

