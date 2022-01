https://mundo.sputniknews.com/20220113/megan-fox-y-machine-gun-kelly-anuncian-su-compromiso--videos-1120270248.html

La actriz Megan Fox y el cantante Machine Gun Kelly anunciaron su compromiso en sus redes sociales. El emotivo momento fue grabado en una singular ceremonia. 13.01.2022, Sputnik Mundo

"De alguna manera, un año y medio después, tras haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que jamás hubiera imaginado posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas siguientes. dije que sí... Y luego bebimos la sangre del otro", escribió Megan Fox.Machine Gun Kelly también compartió en sus redes sociales un video del anillo de compromiso y el significado que tenía al entregárselo a Megan Fox."Sí, en esta vida y en todas las vidas. Bajo las mismas ramas bajo las que nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma… Formando el oscuro corazón que es nuestro amor. 1-11-2022", escribió el cantante.Megan Fox, de 35 años, se divorció en 2021 del actor estadounidense Brian Austin tras 10 años de matrimonio y ahora se comprometió con el cantante Kelly, de 31 años. La actriz comparte tres hijos con su exesposo y el cantante tiene una hija de una relación anterior.La pareja se conoció durante el rodaje de la película Midnight in the Switchgrass. En 2020, Megan Fox confesó que la atracción fue inmediata, pero que ambos tuvieron que esperar un tiempo para oficializar su relación.

