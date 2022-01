Malí denuncia que un avión de transporte militar francés violó su espacio aéreo

https://mundo.sputniknews.com/20220113/mali-denuncia-que-un-avion-de-transporte-militar-frances-violo-su-espacio-aereo-1120264878.html

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de Malí denunciaron la violación del espacio aéreo nacional por una aeronave militar francesa. 13.01.2022, Sputnik Mundo

Un avión de transporte militar A400 con la matrícula FRBAN, que realizó el 11 de enero el vuelo de ida y vuelta de Abiyán (Costa de Marfil) a Gao (Malí), "apagó su transpondedor para no ser identificado y cortó la comunicación con los organismos malienses de control aéreo, en violación manifiesta del espacio aéreo de Malí", dice un comunicado difundido anoche en Bamako.A pesar de esta "maniobra fraudulenta", añade la nota, fue posible identificar y rastrear la trayectoria de esta aeronave gracias a "las capacidades de la defensa nacional recientemente adquiridas".El llamado Gobierno de la Transición maliense condenó esta violación de su espacio aéreo por parte de Francia que avaló las recientes restricciones impuestas a Malí por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao).La Cedeao anunció el 9 de enero, al término de una cumbre extraordinaria en Accra, una batería de severas sanciones contra la junta militar que gobierna Malí. En particular, congeló los activos malienses en el Banco Central de los Estados de África Occidental, cerró las fronteras con el país y suspendió todas las transacciones que no están relacionadas con los artículos médicos y de primera necesidad.Asimismo, la Cedeao decidió imponer restricciones financieras y retirar a sus embajadores en Malí.Al día siguiente, Malí respondió con la retirada de sus embajadores desde los Estados miembros de la Cedeao y el cierre de las fronteras terrestres y aéreas con ellos.En noviembre de 2021, la Cedeao impuso sanciones selectivas contra el Gobierno de transición de Malí por la demora en preparar las elecciones presidenciales y parlamentarias, inicialmente programadas para los principios de este año y luego pospuestas.El 18 de agosto de 2020, en el país africano estalló un motín en la base militar de Kati, situada cerca de Bamako. Un grupo de altos cargos militares se amotinó y detuvo al entonces presidente Boubacar Keita y a varios ministros. Horas después el mandatario anunció su dimisión y la disolución del Parlamento y del Gobierno.Tras negociaciones con líderes políticos y representantes de la sociedad civil, los militares aprobaron el 12 de septiembre "la ley principal y la hoja de ruta del período de transición" en el país. Las partes decidieron que el período de transición iba a durar 18 meses.Como presidente interino fue designado el antiguo ministro de Defensa, Ba Ndau, y como primer ministro, el otrora ministro de Exteriores, Moctar Ouane. A mediados de mayo, Ndau encargó a Ouane la formación de un nuevo Gobierno después de que el anterior Gabinete de transición, también encabezado por Ouane, presentara la dimisión en pleno.El 24 de mayo los militares arrestaron al presidente interino y al primer ministro, que fueron trasladados a una base militar cerca de Bamako. Al día siguiente, el coronel Assimi Goita declaró que los dos fueron destituidos por "violar la Carta de Transición".El Consejo Militar, con Goita a la cabeza, asumió la gobernación del país y anunció la celebración de los comicios presidenciales y parlamentarios en 2022. El Tribunal Constitucional de Malí proclamó a Goita presidente de transición.

