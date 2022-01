Las desventuras del diputado argentino Milei: sorteó su sueldo y lo ganó un opositor

https://mundo.sputniknews.com/20220113/las-desventuras-del-diputado-argentino-milei-sorteo-su-sueldo-y-lo-gano-un-opositor-1120281899.html

El diputado argentino de derecha Javier Milei quiso cumplir su promesa de renunciar a su sueldo de legislador y sortearlo entre sus seguidores. Lo hizo durante... 13.01.2022, Sputnik Mundo

Desde que se lanzó a la política, el economista argentino Javier Milei hizo todo lo posible por mostrarse rupturista y diferenciarse del resto de los políticos argentinos, a los que continuamente acusó de integrar una "casta" que había que erradicar. En ese proceso, el candidato a diputado de derecha cantó canciones de rock contestatario, subastó obras de arte digitales y, ya desde su banca como legislador, decidió sortear entre sus seguidores su primer sueldo como funcionario público.La idea de renunciar a su sueldo como diputado había sido recurrente durante la campaña del candidato de La Libertad Avanza, una agrupación de derecha con énfasis en la libertad y cuestionamientos a cualquier tipo de intervención estatal. Milei aseguró que mientras ocupe su banca se sustentará con la venta de sus libros y conferencias y que no utilizará los 205.000 pesos mensuales (casi 2.000 dólares al cambio oficial) que le corresponden por su función.Al haber asumido en diciembre de 2021, Milei percibió su primer sueldo —o 'dieta', como se denomina al pago a los legisladores— en enero de 2022 y buscó cumplir su promesa. El economista abrió un sitio web —mipalabra.javiermilei.com— para que los interesados se inscribieran al sorteo que se realizaría el 12 de enero durante un acto del político en la ciudad de Mar del Plata, el principal balneario argentino.Las inscripciones se dispararon y, el día del sorteo, la cantidad de personas que había completado el formulario necesario para participar por el dinero ya había superado el millón.Pero la iniciativa de Milei no escapó de la polémica. Algunos usuarios de redes comenzaron a advertir sobre las tensiones entre el formulario presentado por el sitio web y la protección de datos personales. La inquietud trascendió las redes y hasta motivó una investigación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que buscó determinar si el sorteo violaba la normativa al no especificar el destino de los datos recolectados por el legislador y no estar inscripto en el registro de bases de datos de Argentina.Las dudas hicieron que el candidato debiera aclarar cuáles son los datos exigidos por el formulario e incluso desmentir que los interesados tuvieran que aportar su número de tarjeta de crédito, ya que piratas informáticos habían intentado aprovechar el interés por el sorteo para cometer delitos cibernéticos.Pero quienes creyeron que la polémica culminaría con el sorteo del favorecido se equivocaron. La suerte dio los 205.000 pesos argentinos a Federico Nacarado, un hombre de 40 años cuyo nombre fue leído en público en pleno acto de Milei y al que, según él mismo reconoció, la exposición hizo que su vida se "detuviera" durante algunas horas.Entrevistado por medios locales, el hombre reconoció que se inscribió al sorteo pensando en el dinero, que necesita para saldar algunas deudas. "Me anoté en el sorteo porque veía mucha publicidad. Es buena plata, no estaba de más", dijo al diario La Nación, asegurando que continuará participando de los sorteos que Milei promete hacer con cada sueldo.Por si faltaba algo más curioso, el ganador reconoció que no siente ninguna simpatía política por Milei. Es más, parece estar en las antípodas, ya que se define como un seguidor de la vicepresidenta y dos veces presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner. "En casa somos super K", admitió.

