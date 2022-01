https://mundo.sputniknews.com/20220113/la-royal-espanola-que-paso-de-discreta-a-polemica-quien-es-victoria-federica-1120279725.html

La 'royal' española que pasó de discreta a polémica: ¿quién es Victoria Federica?

A sus 21 años la sobrina del rey de España no deja de acaparar el interés social: desde las famosas tarjetas opacas que le regaló su abuelo, el rey emérito... 13.01.2022, Sputnik Mundo

Victoria Federica siempre ha sido uno de los miembros de la Casa Real española más discretos, a la sombra de su hermano Froilán. Sin embargo, desde un par de años ha sido la protagonista de numerosas portadas de revistas.Desde que cumplió los 18 años, la hija de la Infanta Elena ha causado controversia con sus actitudes y ha acaparado la atención de numerosos medios de comunicación. Su figura comenzó a relucir con las tarjetas opacas o black del rey emérito, donde se confirmó que ambos hermanos utilizaban sus fondos para realizar compras personales y mantener a una yegua de competición de Victoria Federica.Desde entonces ha estado envuelta de polémica en polémica. A Victoria Federica le encantan los eventos, así como las fiestas. De hecho, en numerosas ocasiones se le ha visto disfrutando de ellas hasta el punto de acabar descalza. Al llegar la pandemia del coronavirus, pocos días después de decretarse el estado de alarma, viajó hasta Jaén para pasar el confinamiento en la finca de un amigo (por aquel entonces no se podía viajar) y la pillaron sin mascarilla.En enero de 2020 decidió hacer público su lado más personal: se convertía así en el primer miembro de la Familia Real española en hacer público su perfil de Instagram. Con su nueva faceta de influencer los medios españoles aseguran que se trata del nuevo icono glamuroso de la familia real y no solo los nacionales: internacionalmente empiezan a compararla con la reina Letizia.Con el tiempo, la hija menor de la duquesa de Lugo se ha transformado en una mujer con ganas de disfrutar y pasarlo bien. Otra de sus grandes aficiones son los toros. De hecho, su primer novio conocido fue el torero Gonzalo Caballero. Se rumorea que vive con su actual novio Jorge Bárcenas (22 años), más conocido como Dj Barce, en un piso de 500 metros cuadrados en pleno paseo de la Castellana cuyo alquiler oscila los 4.000 euros al mes.Actualmente cursa sus estudios de business en The College For International Studies, una universidad americana ubicada en el centro de Madrid.

