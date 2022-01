https://mundo.sputniknews.com/20220113/la-bailarina-de-origen-ruso-tatiana-leskova-es-condecorada-por-el-gobierno-brasileno-1120300396.html

La bailarina de origen ruso Tatiana Leskova es condecorada por el Gobierno brasileño

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La bailarina de origen ruso y naturalizada brasileña Tatiana Leskova recibió en Rio de Janeiro la medalla de la orden de Río Branco... 13.01.2022, Sputnik Mundo

Después de recibir el galardón, Leskova comentó: "Nadie duda de la emoción de una señora de 99 años, que está en Brasil desde hace más de 70; me queda la tranquilidad de que por lo menos alguna cosa de mí se quedó".Arropada por familia, amigos, otras bailarinas veteranas y autoridades brasileñas, Leskova recordó su llegada a Brasil en los años 40, huyendo de la Segunda Guerra Mundial.Para entonces, ella ya era una bailarina consagrada.A los 13 años ya formaba parte de la Opera Comique de París, pasando después a la Comédie-Française hasta llegar a los 16 años al Original Ballet Russe do Coronel de Basil, en Londres. Allí convivió con pesos pesados del ballet y del arte en general, como Bronislava Nijinska, Miró, Picasso y Rachmaninov.A su llegada a Río de Janeiro se puso al frente del ballet del Teatro Municipal, la compañía de danza clásica más antigua de Brasil. El 13 de enero, al recibir la medalla en su ciudad de adopción, recordó que al principio la adaptación no fue fácil, por el choque cultural.Leskova sigue pensando que el ballet tiene que tener un esfuerzo descomunal detrás para que sea verdadero: "Ser bailarina sólo para aparecer en el escenario no es suficiente. Hay que sacrificarse. Valió la pena de verdad", afirmó emocionada.Algo nostálgica, aseguró que "los tiempos dorados de la cultura se acabaron" y que los políticos deberían mirar con más cariño el arte. Además, confió en que la danza clásica se renueve con jóvenes profesionales comprometidos: "No sólo gente que le guste la danza. Gustar a todo el mundo le gusta. Para amar el arte hay que dedicar cuerpo y alma", avisó.También deseó mejores tiempos para la que fuera su casa durante muchos años, el Teatro Municipal de Río, que a pesar de su importante bagaje en la ciudad y en el país atraviesa tiempos convulsos con recortes presupuestarios y una programación propia casi inexistente.La presidenta de la fundación del Teatro Municipal de Río, Clara Paulino, agradeció a Leskovaen nombre de la institución la difusión del nombre del teatro por el mundo, mientras que la diputada Adriana Ventura, quien la propuso para el galardón, aseguró que la bailarina resignificó la danza clásica y colocó a Brasil en la ruta de la profesionalización.

