Kiev espera que Occidente intensifique su ayuda a Ucrania

KIEV (Sputnik) — Ucrania espera recibir más apoyo de sus socios occidentales, declaró el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del país... 13.01.2022, Sputnik Mundo

En este caso, aseguró, las armas estadounidenses "estarían en unas manos que no las soltarían en el primer encuentro con el enemigo".Danílov señaló que Kiev espera seguir recibiendo ayuda de Occidente, y en particular de la OTAN.El funcionario destacó la importancia de realizar ejercicios militares de la Alianza Atlántica, así como maniobras de los países occidentales conjuntas con Ucrania.Otro tema importante, mencionado por Danílov, es la presencia constante en forma rotativa de buques de la OTAN, en particular los equipados con misiles, en el mar Negro.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Últimamente Kiev y varios países occidentales muestran su preocupación por el presunto incremento de "acciones agresivas" por parte de Rusia cerca de la frontera ucraniana.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones occidentales de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre la presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.

