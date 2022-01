https://mundo.sputniknews.com/20220113/jueces-de-ecuador-estan-dispuestos-a-que-se-investiguen-sus-patrimonios-1120296565.html

Jueces de Ecuador están dispuestos a que se investiguen sus patrimonios

QUITO (Sputnik) — El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, Iván Saquicela, dijo que hay total apertura por parte de los jueces de ese... 13.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-13T21:11+0000

2022-01-13T21:11+0000

2022-01-13T21:13+0000

ecuador

américa latina

corrupción

patrimonio

jueces

El miércoles 12, la Contraloría —juez de cuentas del Estado— dispuso que se realicen auditorías a las declaraciones patrimoniales que presentan los jueces al inicio de su gestión, con el objetivo de revisar si existe coherencia entre esos documentos con sus patrimonios.La decisión llegó a tres días de que la Embajada de Estados Unidos en Quito hiciera público que revocó las visas a jueces y abogados como parte de la lucha contra la corrupción. Al respecto, Saquicela dijo que no se retiró la visa a ningún magistrado o conjuez del alto organismo judicial que preside. También señaló que los miembros de la Corte Nacional respetan el derecho que tienen los estados soberanos para otorgar o retirar esos documentos. Aunque saludó que no se haya generalizado pues eso contribuiría a desprestigiar el sistema de justicia, el titular de la CNJ dijo que sería bueno que se concreten los casos para que se hagan las investigaciones pertinentes en el marco del debido proceso. Sobre el llamado del Consejo de la Judicatura, órgano rector de la Función Judicial ecuatoriana, para que los jueces notifiquen de forma individual sobre el retiro de sus visas estadounidenses, Saquicela dijo que la revocatoria de dicho documento no constituye una sanción disciplinaria por sí misma. Destacó que tanto casa adentro como hacia el exterior la CNJ mantiene su posición en defensa de la institucionalidad e independencia judicial.

ecuador

ecuador, corrupción, patrimonio, jueces