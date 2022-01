https://mundo.sputniknews.com/20220113/japon-achaca-el-aumento-de-la-incidencia-a-los-brotes-de-covid-en-las-bases-de-eeuu-1120268938.html

Japón achaca el aumento de la incidencia a los brotes del COVID en las bases de EEUU

Japón achaca el aumento de la incidencia a los brotes del COVID en las bases de EEUU

TOKIO (Sputnik) — Los brotes de coronavirus en las bases militares estadounidenses podrían ser uno de los factores del aumento de la incidencia en Japón que se... 13.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-13T11:17+0000

2022-01-13T11:17+0000

2022-01-13T11:26+0000

defensa

eeuu

japón

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105615/50/1056155049_0:83:2101:1264_1920x0_80_0_0_05e52b2c1c4d081291b161e7f0e5f012.jpg

"No se puede descartar la posibilidad de que las bases militares de EEUU sean uno de los factores [del aumento de la morbilidad]", dijo Hayashi citado por la agencia Kyodo.Japón, que hasta hace poco no registraba un solo caso de infección en la mayoría de las prefecturas, vive un empeoramiento de la situación epidemiológica.En varias prefecturas, la incidencia se multiplicó por 15 en comparación con la semana anterior.A mediados de diciembre pasado se registró un brote de coronavirus en la base estadounidense de Camp Hansen, en Okinawa, donde diariamente se detectaban decenas de nuevos casos, incluidos los de la variante ómicron.Desde entonces, este tema centra la atención de los medios de comunicación y los políticos japoneses.Además, transcendió que los militares estadounidenses desde septiembre pasado no se hacían pruebas PCR antes de viajar a Japón.A partir del 10 enero al personal de las bases militares de EEUU se le prohíbe salir fuera de sus territorios. Esto se logró solo después de que la cuestión fuera examinada en una reunión reciente entre los titulares de Defensa y de Exteriores de Japón y EEUU.

eeuu

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, japón, covid-19